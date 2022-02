Orkan „Zeynep“ wütet in Deutschland: Schwere Sturmflut im Norden - Zahl der Todesopfer gestiegen

Von: Marcus Giebel, Christina Denk

Deutschland kommt derzeit nicht zur Ruhe. Zumindest in Bezug auf das Wetter. „Ylenia“ hat sich zwar verzogen, doch zum Wochenendstart übernimmt „Zeynep“ das Zepter. Der News-Ticker.

Über Deutschland wütet nach Sturmtief „Ylenia“ nun „Zeynep“ - besonders eine Region soll schwer betroffen sein (siehe Erstmeldung).

Hamburg erlebt bereits erste Überschwemmungen (siehe Update von 18.40 Uhr).

Vier Menschen kamen durch den Sturm ums Leben (siehe Updates von 22.35).

Update vom 18. Februar, 22.35 Uhr: Die Zahl der Sturmtoten durch Orkantief „Zeynep“ und seinen Vorgänger „Ylenia“ steigt auf vier. Wie der WDR berichtet, starben im Kreis Steinfurt gegen 21 Uhr zwei Autofahrer. Ein Baum stürzte auf der B54 bei Altenberge auf ein Auto. In Saerbeck wurde ein Fahrzeug von einer Windböe erfasst und überschlug sich anschließend.

Update vom 18. Februar, 22.14 Uhr: Der Sturm hinterlässt seine Spuren: In Wesel, Nordrhein-Westfalen, hat ein umgestürzter Baum einen Strommast mitgerissen. Wie der WDR mit Bezug auf die Polizei berichtet, ist daher Spannung auf der Fahrbahn der Emmericher Straße. Sie musste gesperrt werden. Anderorts wurden Dächer abgedeckt, Bäume fielen um. Viele Orte sind ohne Strom. Zwischen 16 und 21 Uhr gab es in NRW knapp 3.000 Einsätze von Polizei und Feuerwehr, meldet der WDR. In Duisburg drohen indes Teile eines Impfzentrums, die sich am Hauptbahnhof gelöst haben, auf die Autobahn zu stürzen.

Der Höhepunkt des Orkantiefs wird teilweise erst gegen Mitternacht erwartet. Nordrhein-Westfalen soll das Schlimmste jedoch bereits überstanden haben.

Auf der Mecumstraße in Düsseldorf (NRW) ist die Fassade eines mehrstöckigen Gebäudes vom Sturm abgerissen worden. © David Young/dpa

Update vom 18. Februar, 21.27 Uhr: Den Norden Deutschlands erwartet eine Sturmflut*. Teile Bremens mussten bereist evakuiert werden. „Die Polizei bittet, die betroffenen Gebiete zu meiden, bzw. zu verlassen und wird auch entsprechende Lautsprecherdurchsagen durchführen“, heißt es in der Polizeimeldung. Wie viele Personen betroffen sind, ist derzeit noch nicht klar. In der Schule Am Leibnizplatz wird eine Anlaufstelle eingerichtet, so die Polizei Bremen.

Die zu evakuierenden Bereiche:

Pauliner Marsch

Stadtwerder

Rablinghauser Deich

Orkan „Zeynep“ wütet in Deutschland: Die ersten Feuerwehreinsätze laufen

Update vom 18. Februar, 20.37 Uhr: Deutschland bekommt die ersten Auswirkungen des Orkantiefs „Zeynep“ zu spüren. Der Sturm soll auf ganz Norddeutschland noch stärkere Folgen haben, als sein Vorgänger „Ylenia“, der die letzten Tage über das Land fegte. Für Hamburg ist eine Sturmflut angekündigt.

Köln bekam bereits gegen 16 Uhr die stärksten Böen zu spüren. Der Wind war so heftig, dass Menschen zu Fall kamen und Bäume entwurzelt wurden, so der Kölner Stadtanzeiger. Die Feuerwehr Hannover meldete bereits 26 laufende Einsätze mit 114 Kräften vor Ort zu haben. Die meisten aufgrund von herabfallenden Dachziegeln und umgestürzten Bäumen.

Ein durch das Orkantief „Zeynep“ entwurzelter Baum ist in Osthessen auf ein fahrendes Auto gestürzt und hat die Fahrerin leicht und den Beifahrer schwer verletzt. Das teilte das Polizeipräsidium in Fulda am Freitag mit. Demnach waren die 24 Jahre alte Frau und der 26 Jahre alte Mann auf der A7 bei Haunetal-Wehrda unterwegs, als der etwa zehn Meter hohe Nadelbaum auf das Dach des Wagens fiel. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand demnach ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

Orkantief „Zeynep“ tobt über Deutschland. Der große Baum ist laut Polizeiangaben auf zwei Fahrzeuge und einen Radfahrer gestürzt. © Marcus Brandt/dpa

Orkantief „Zeynep“ trifft auf Deutschland: Erste Straßen in Hamburg überschwemmt

Update vom 18. Februar, 18.40 Uhr: Der DWD warnt an der Nordsee mittlerweile vor extremen Unwetter der Stufe 4 (Warnstufe violett). Bis in die Frühstunden kann es in Norddeutschland verbreitet Böen mit Windstärke 10 bis 12, an der Nordsee Böen teils über 140 km/h geben.

In Hamburg war die Autobahn sieben am Freitagnachmittag südlich des Elbtunnels teilweise so stark überflutet, dass eine Spur gesperrt wurde. Ehe das Wasser nicht abgepumpt worden sei, könne die Spur nicht genutzt werden, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale.

Sturmtief: Schaden durch „Ylenia“ könnte bereits eine Milliarde Euro kosten

Update vom 18. Februar, 17.25 Uhr: Nach Schätzungen der auf Versicherungsmathematik spezialisierten Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln könnte „Ylenia“ Deutschlands Versicherer eine halbe Milliarde Euro kosten. Von dem Wintersturm seien nahezu alle Regionen Deutschlands getroffen worden. Eine Schadensumme dieser Größe komme alle ein bis zwei Jahre vor.

Update vom 18. Februar, 16.45 Uhr: Die berühmte Wuppertaler Schwebebahn wurde infolge des heftigen Sturms am Freitagnachmittag vorübergehend lahmgelegt. Wie ein Sprecher der Wuppertaler Stadtwerke (WSW) mitteilte, sei ein Ast auf eine Bahn gefallen und habe sich im Stromabnehmer verklemmt. Alle Fahrgäste haben aussteigen können.

Das am Donnerstag durch Deutschland gefegte Sturmtief „Ylenia“ hat derweil die historische Lagermauer in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Oranienburg teilweise zum Einsturz gebracht. Betroffen sind nach Angaben der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten auf etwa 200 Metern Länge Teile der rund 2,80 Meter hohen östlichen Lagermauer, die das dreieckige Häftlingslager des KZ Sachsenhausen umschloss. Der Schaden lasse sich noch nicht beziffern, bewege sich aber nach Schätzungen eines Experten aus der Liegenschaftsabteilung der Stiftung vermutlich im sechsstelligen Bereich.

Update vom 18. Februar, 13.30 Uhr: Zumindest für die Energiewende sind die derzeitigen Extremwetter ein gefundenes Fressen. Wie aus einer Analyse des Energiekonzerns Eon hervorgeht, hat „Ylenia“ für einen Windstrom-Rekordwert gesorgt. Am Mittwoch seien bis zu 47,12 Gigawatt in das deutsche Stromnetz eingespeist worden.

Allein bis zum 17. Februar erzeugten die deutschen Windräder demnach an Land und auf See mehr als 28 Milliarden Kilowattstunden Strom. Im Vorjahr waren bis zu diesem Tag erst rund 18,5 Milliarden Kilowattstunden zusammengekommen. Die Eon-Analysten schätzen mit Blick auf die Wettervorhersage, dass im Januar und Februar in Deutschland insgesamt mehr als 37 Milliarden Kilowattstunden Windstrom erzeugt werden könnten.

Orkan „Zeynep“ stürmt auf Deutschland zu: Bahnverkehr eingestellt

Update vom 18. Februar, 11.30 Uhr: Wie schon am Donnerstag geht bei der Bahn im Norden auch am Freitag nichts mehr. Wie der Konzern mitteilt, werde der Regionalverkehr im Laufe des Tages in Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen nach und nach eingestellt. Betroffen sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Teile von NRW. „Wer immer kann, dem empfehlen wir Reisen mit der Bahn vom späten Nachmittag auf einen früheren Zeitpunkt vorzuziehen“, heißt es. Zudem können Fahrgäste ihre für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag gebuchten Fahrkarten bis zum 27. Februar flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren, wenn sie Reisen wegen des Sturms verschieben.

In Nordrhein-Westfalen soll damit auf einigen Linien ab 14 Uhr begonnen werden. Im Fernverkehr würden demnach die Verbindungen von Hamburg aus in Richtung Berlin, Hannover und Köln betroffen sein. Auch auf der Ost-West-Strecke zwischen Köln über Hannover nach Berlin soll der ICE- und IC-Verkehr den Angaben zufolge eingestellt werden.

Erstmeldung vom 18. Februar:

München - Auf „Ylenia“ folgt „Zeynep“. Kaum hat sich der erste schwere Sturm aus Deutschland verzogen, gibt es die nächsten Warnungen. Für die Nordhälfte sagen Meteorlogen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis Samstagfrüh eine neue Sturm- oder sogar Orkanlage voraus.

Diese Warnung gilt für Teile von Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen. Für die südlichen und südwestlichen Länder Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland werden Sturm- oder zumindest Windböen angekündigt.

Sturmtief „Zeynep“: Am Freitagnachmittag Orkanböen möglich

Erwartet wird, dass der Wind nach einer kurzen nächtlichen Verschnaufpause bereits am Freitagvormittag zwischen Nordsee und Hochrhein wieder zunimmt, ehe am Nachmittag eine schwere Sturmlage entsteht. In der Nordhälfte sei dann bis ins Flachland mit orkanartigen Böen und Orkanböen zwischen 100 und 140 km/h zu rechnen.



Der negative Höhepunkt werde laut DWD-Vorhersage an der Nordsee und in manchen Hochlagen erst in der Nacht auf Samstag erreicht. Es wird sogar eine seltene „Lila-Warnung“ an der Küste ausgesprochen. An der Nordseeküste wird erneut vor einer Sturmflut gewarnt. Wie ein Sprecher des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) erklärte, sei die Häufigkeit dieser Wetterphänomene ungewöhnlich.

Sturmtief mit tödlichen Folgen: Ein von „Ylenia“ zum Umsturz gebrachter Baum erschlug den Fahrer dieses Autos. © Philipp Schulze/dpa

„Ylenia“ sorgt für Chaos: Mindestens drei Todesopfer nach witterungsbedingten Verkehrsunfällen

Orkantief „Ylenia“ hatte bereits vielerorts für Chaos gesorgt. So war der gesamte Bahnverkehr in Deutschland am Donnerstag stark beeinträchtigt, umgestürzte Bäume verursachten Verkehrsunfälle. Die Berliner Feuerwehr rückte allein bis Donnerstagabend zu rund 1300 Einsätzen aus.

In Niedersachsen und Sachsen-Anhalt waren mindestens drei Todesopfer zu beklagen - zwei Personen wurden in Fahrzeugen von umstürzenden Bäumen erschlagen, ein dritter starb bei einem Zusammenstoß, nachdem sein Anhänger infolge des Sturms in den Gegenverkehr geraten war. Der Sturm soll bis 152 km/h erreicht haben. (mg) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.