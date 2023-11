Behörden warnen: Sturmflut an der Ostsee legt Munition frei – Steilküste bei Kap Arkona abgestürzt

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Die Ostsee-Jahrhundertflut ist bereits zwei Wochen her. Das Wasser richtet bis heute große Schäden an. Das zeigt auch ein ein Blick auf die Insel Rügen.

Rügen – Das Ausmaß ist deutlich zu erkennen, die Jahrhundert-Sturmflut an der Ostsee vor rund zwei Wochen hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Auch auf Rügen sind die Auswirkungen zu spüren: Die Steilküste bei Kap Arkona an der nördlichen Spitze ist abgerutscht, wie die Ostsee Zeitung berichtet. Das Wasser hat zudem Munition auf dem Festland freigespült, die Bevölkerung ist dazu angehalten, die betroffenen Regionen dringend zu meiden.

Erneuter Abbruch nicht ausgeschlossen: Stürzende Küste auf Rügen

Der Tourismuschef von Rügen, Andreas Heinemann, schätzt, dass rund 300 Kubikmeter Sand und Lehm alleine unterhalb des Walls der historisch slawischen Jaromarsburg abgestürzt sind. Die Gemeinde Putgarten warnt die Bevölkerung davor, diesen Abschnitt der Küste zu betreten. Heinemann erklärt: „Der durchweichte Lehmboden macht die Küste zur Rutschbahn“. Insgesamt schätze er das Abbruch-Volumen der Inselküste auf 15.000 Kubikmeter.

Nach der jüngsten Ostsee-Sturmflut ist die Steilküste an der nördlichen Spitze Rügens auf breiter Front abgebrochen. © pictures alliance / dpa

Auch weitere Abbrüche der Ostsee-Küste könnten derweil nicht ausgeschlossen werden. „Das ist ein riesiger Abbruch“, schilderte Heinemann die Lage. Das Hochwasser habe das Kliff angegriffen. „Dann ist es unterhöhlt und irgendwann bricht es dann von oben runter“, so der Experte.

„Natürliche Küstendynamik“: Steilküsten laut Behörden grundsätzlich zu meiden

Grundsätzlich stellte die Behörde klar, dass das direkte Betreten der Steilküste ohnehin zu meiden ist, da Abbrüche ständig möglich sind. Jedoch würde das einige Spaziergänger dennoch nicht davon abhalten, sie zu besteigen. Besonders am Fuße des Kliffs lauere dabei die Gefahr: „Das ist einfach immer schon gefährlich gewesen“, so Heinemann. Die schwere Sturmflut an der Ostsee hat diesen Effekt nun verstärkt.

Solche Küstenabbrüche sind laut dem Fachmann jedoch nichts Unnatürliches. Bereits in Vergangenheit hätten diese Rügen geformt und den Erhalt von Stränden unterstützt: „Das ist natürliche Küstendynamik“. Eine Befestigung solcher Küstenabschnitte sei zwar möglich, jedoch hätte dies laut Heinemann keinen Vorteil für Mensch und Insel.

Sturmflut an der Ostsee legt Munition frei

Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern warnte zudem davor, dass die Sturmflut an der Ostseeküste im Naturschutzgebiet Riedensee bei Kühlungborn und Bastorf Munitionsreste freigelegt hat. Die Bevölkerung soll diesen Bereich unbedingt meiden, bis die Bergungskräfte vor Ort waren.