Drogenschmuggler an deutschem Flughafen geschnappt – mit 250 Gramm Kokain im Bauch

Von: Patrick Huljina

Der Zoll fasste am Flughafen Stuttgart einen „Bodypacker“. (Symbolbild) © Ronny Hartmann/IMAGO

Bei einer Kontrolle in der vergangenen Woche entdeckte der Zoll am Flughafen Stuttgart einen „Bodypacker“. Er hatte große Mengen Kokain geschluckt.

Stuttgart - Am Flughafen Stuttgart hat der Zoll in der vergangenen Woche einen Drogenkurier gefasst. Der 43-Jährige wollte insgesamt 250 Gramm Kokain aus Lissabon in die baden-württembergische Landeshauptstadt schmuggeln – und zwar in seinem Körper. Das berichtete das Hauptzollamt Stuttgart am Freitag (29. April) in einer Pressemitteilung.

Stuttgart: Zoll schnappt Drogenschmuggler am Flughafen

Bevor sich der Mann in der portugiesischen Hauptstadt auf die Reise nach Deutschland begab, schluckte er den Behörden zufolge mehrere mit Kokain gefüllte Päckchen. Bei einer Routinekontrolle am Stuttgarter Flughafen habe sich der 43-Jährige schließlich in Widersprüche verstrickt. Ein anschließend durchgeführter Drogenwischtest fiel positiv aus.

Die Zollbeamten konnten allerdings keine Drogen bei dem Mann finden. Deshalb sei schnell der Verdacht aufgekommen, „dass es sich um einen Körperschmuggler, einen sogenannten Bodypacker, handeln könnte“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der 43-Jährige sei daraufhin zu einer radiologischen Untersuchung in das Krankenhaus Esslingen gebracht worden.

Flughafen Stuttgart: „Bodypacker“ mit 250 Gramm Kokain im Bauch

Dort bestätigte sich der Verdacht des „Bodypackings“. Auf den Röntgenaufnahmen waren die mit Kokain gefüllten Päckchen im Bauch des Mannes deutlich erkennbar. Die Drogenpäckchen seien letztlich auf natürlichem Wege ausgeschieden worden, teilte der Zoll weiter mit.

„Zum Glück für den Reisenden waren die verschluckten Päckchen alle unbeschädigt, und er hat den Schmuggelversuch zumindest körperlich gut überstanden“, hieß es in der Mitteilung weiter. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn sei ein Strafverfahren wegen Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln eingeleitet worden. Die weiteren Ermittlungen habe das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen.

