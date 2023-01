Mann tut es verschollener Kollegin gleich – und raubt eigene Geldtransporter-Firma aus

Von: Patrick Freiwah

Geldtransporter der Firma Prosegur: Der deutsche Hauptsitz der Sicherheitsfirma liegt in Ratingen bei Düsseldorf (Symbolbild). © IMAGO/Manfred Segerer

Seine Arbeitskollegin ist seit Monaten mit fetter Beute verschwunden. Ein 27-Jähriger wollte es ihr in Baden-Württemberg gleich machen - und beraubte seinen Arbeitgeber.

Stuttgart - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ist der Sicherheitsdienstleister Prosegur offenbar von einer angestellten Person bestohlen worden. Im Oktober 2022 verschwand eine 42-jährige Mitarbeiterin und ist seitdem mit einer Beute von über einer Million Euro verschwunden, die Fahndung scheint bislang im Sande verlaufen zu sein.

In der Nacht vor Heiligabend (23. auf 24. Dezember) hat es ihr offenbar ein Arbeitskollege gleichgetan - wurde jedoch wenig später von der Polizei geschnappt. Wie Bild.de berichtet, arbeitete der 27-Jährige zur gleichen Zeit wie die verschollene Mirnesa S. an dem betroffenen Standort des Unternehmens in Baden-Württemberg und war kurz vor Weihnachten im Nachtdienst eingeteilt.

Geldraub in Stuttgart: Täter stellt sich - von der Beute fehlt jede Spur

Wie das Blatt ausführt, soll Cem M. in einem „unbeobachteten Moment“ eine abschließbare Banktasche („Safebag“) aufgeschnitten und dann 135.000 Euro entwendet haben. Das Fehlen des Geldes soll kurze Zeit später jedoch aufgefallen sein - und die Ermittlungen führten zu dem 27-Jährigen.

Zum weiteren Prozedere äußert sich eine zuständige Hauptkommissarin gegenüber dem Blatt: „Vier Tage später durchsuchten wir seine Wohnung, doch weder er noch das Geld waren auffindbar. Vergangenen Freitag stellte er sich dann auf einer Polizeiwache.“

Der Täter soll sich derzeit auf freiem Fuß befinden, muss lediglich Meldeauflagen einhalten. Die Beute sei allerdings verschwunden. Eine Schwester des Mannes behaupte angeblich, Cem M. befinde sich wieder im Dienst. Die Prosegur Cash Services Germany GmbH - Dienstleister mit deutschem Hauptsitz in Ratingen (NRW) - wolle sich dagegen nicht zum Vorfall äußern.

Prosegur-Geldraub: 42-Jährige mit Millionenbeute weiter verschwunden

Derweil läuft die Fahndung nach der Ex-Kollegin auf Hochtouren. Aus privater Hand wurde für das Auffinden der Millionendiebin eine Belohnung (37.500 Euro) bereitgestellt. Laut Polizei habe sich der Hinweis verdichtet, dass sich die Gesuchte in einem der Balkanländer befinde.

Diese 42-Jährige soll als Mitarbeiterin der Geldtransportfirma Prosegur mehr als eine Million Euro gestohlen haben und ist seitdem auf der Flucht. © Polizeipräsidium Stuttgart

Die Polizei Stuttgart bittet dennoch um weitere Hinweise, wie BW24.de berichtet: Die gesuchte Frau ist 1,74 Meter groß, hat blaugrüne Augen und blonde Haare, außerdem mehrere Tätowierungen am Körper, vor allem an den Armen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei zu wenden. Telefonnummer: +49 711 89905778. (PF)