Aktivistinnen auf Radar von Lindemanns Anwälten: „Soll uns stoppen und mundtot machen“

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Die Stuttgarter Künstlerin Kim Hoss will gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann vor Gericht ziehen – wenn es sein muss. © kim_hoss/Instagram/dpa/Jens Kalaene (Fotomontage BW24)

Die Stuttgarter Aktivistin Kim Hoss hat in einer Onlinepetition die Absage von Rammstein-Konzerten gefordert. Nun haben die Anwälte von Sänger Till Lindemann sie auf dem Radar.

Stuttgart - „Wer laut ist und ins Wespennest sticht, muss mit Gegenwind rechnen“: So beschreiben die Aktivistin Kim Hoss aus Stuttgart und ihre Mitstreiterin Lise van Wersch aus Kiel die Situation, in der sie sich aktuell befinden. Mit einer Petition, veröffentlicht auf der Plattform innn.it, wollten sie die Absage von Rammstein-Konzerten in Berlin und München erreichen – letztlich ohne Erfolg. Hinter der Aktion steht das von den beiden Künstlerinnen gegründete „The Sirens Collective“, das Opfern sexualisierter Gewalt Gehör verschafft. Mehr als 33.000 Unterschriften haben sie bereits gesammelt (Stand 20. Juli, 10.36 Uhr). Nun haben die Anwälte von Rammstein-Sänger Till Lindemann sie auf dem Radar – und fordern eine Unterlassung.

Wie die Aktivistinnen auf gofundme.com schreiben, hätten sie Post von den Anwälten Simon Bergmann und Christian Schertz, die Sänger Till Lindemann rechtlich vertreten, bekommen. „Eine Unterlassungsaufforderung soll uns stoppen und mundtot machen“, so Hoss und van Wertsch. Zunächst hätte das Schreiben sie eingeschüchtert. Doch sie wollen nicht aufgeben. „Die Strategie ist klar: Ein millionenschwerer Künstler und seine berühmten Anwälte gehen auf zwei junge künstlerische Aktivistinnen ohne finanziellen Background. Aber stellt euch mal vor, nur noch die mit finanziellen Mitteln bekommen das Recht, zu sprechen.“

Aktivistinnen wollen „wenn es sein muss“ gegen Lindemann vor Gericht ziehen

Für Kim Hoss und Lise van Wersch steht fest: Sie kämpfen weiter – wenn es sein muss auch vor Gericht. Die Unterlassungserklärung haben sie nicht unterschrieben. „Wir fordern eine Pausierung der Auftritte, bis zur Klärung der schwerwiegenden Vorwürfe“, so die Aktivistinnen. Seit Ende Mai haben zahlreiche junge Frauen Vorwürfe gegen Till Lindemann erhoben, laut derer der Sänger seine Machtposition ausgenutzt haben und sexuell übergriffig geworden sein soll.

„Wir fordern, dass die Aussagen der Frauen ernst genommen werden“, so die Aktivistinnen von „The Sirens Collective“. Dabei ist ihnen wichtig zu betonen: „Wir canceln nicht Rammstein, wir fordern die Pausierung. Wir fordern die Chance, aufzustehen und für sich einzustehen. Wir dürfen Fragen stellen und eine Stimme haben!“ Dass Till Lindemann auf den Konzerten eine Plattform bekomme, „als wäre nichts geschehen“, halten sie für „inakzeptabel“.

Aktivistinnen appellieren: „Helft uns, laut zu bleiben!“

Um die Anwaltskosten, die möglicherweise nun auf sie zukommen, zu stemmen, haben Hoss und van Wersch nach dem Aufruf auf innit.it eine weitere Petition ins Leben gerufen. Auf gofundme.com sammeln sie jetzt Spenden, um gegen den Rammstein-Sänger vor Gericht zu ziehen. Die Kosten könnten sie zu zweit „nicht im Ansatz finanzieren“. Deshalb ihr Appell: „Helft uns, laut zu bleiben! Euer Beitrag ist unser Megafon!“ Jeder Euro, der gespendet wird, helfe, den mutmaßlichen Opfern sexueller Gewalt eine Stimme zu geben.

Till Lindemanns optische Transformation in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

Auch, wenn die ersten Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann bereits rund zwei Monate zurückliegen, reißt die Debatte um die umstrittene Band nicht ab. Beim Auftritt in Berlin heizte der Sänger erneut die Diskussionen an, indem er recht eigenwillig auf die Kritik reagierte: So änderte er einige Songtexte in provokanter Form ab und sang etwa statt „Und die Vögel singen nicht mehr“ die Zeile „Und die Sänger vögeln nicht mehr“. Viele Kritiker sehen die Aktion als Zeichen, dass der Sänger damit Opfer sexueller Gewalt verhöhnt. Wegen der Vorwürfe verkaufen derzeit einige Fans ihre Tickets für Auftritte von Rammstein sowie Solo-Konzerte von Till Lindemann im Netz.