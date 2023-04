„Dünnschiss, dass es kracht“: Stuttgarter Jungs gehen mit Videos über typisch schwäbischen Vater viral

Von: Niklas Noack

Ein Millionen-Hit von Tim und Jan auf TikTok zeigt die Szene, wie ein typisch schwäbischer Vater seinem Sohn aus der Patsche hilft, weil dieser die Schule geschwänzt hat. © Tim&Jan/TikTok

Zwei Jungs aus Stuttgart gehen bei TikTok mit Videos über einen schwäbischen Vater viral. Viele Nutzer fragen sich derweil, wie die beiden dabei so ernst bleiben können.

Stuttgart - Schwäbische Väter sind zumindest dem Klischee nach der Schlag Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Da kann es sprachlich schon mal etwas rauer werden. Gepaart mit einem ulkig schwäbischen Dialekt entsteht somit genug Material für witzige Videos.

Tim und Jan feiern mit Schwaben-Videos Erfolg bei TikTok

Dies dachten sich wohl auch die Jungs Tim und Jan aus Stuttgart, die bei der Social-Media-Plattform TikTok amüsante Situationen zwischen Vater und Sohn nachstellen und damit durchaus erfolgreich sind. Inzwischen haben die beiden auf TikTok mehr als 127.300 Follower (Stand: 27. April).

Eines ihrer erfolgreichen Videos trägt den Titel: „Vater rettet dich aus einer schwierigen Situation.“ 5,3 Millionen Aufrufe hat der Clip, der etwas mehr als eine Minute geht. Die Handlung: Plötzlich klingelt das Handy von Sohn Paule und auf dem Bildschirm erscheint „Lehrer Langbarsch“. Weil er nicht in der Schule war, gibt er das Smartphone hektisch an seinen Vater weiter: „Vadder, geh ran. Ich war heute nicht in der Schule. Wir haben einen Test geschrieben.“

„Wie könnt ihr da so ernst bleiben?“

Der schwäbische Papa bleibt cool und klärt die Situation souverän. Seine Ausrede: Sohn Paule hatte Durchfall. Weil Mutter Sibylle beim Bolognese-Kochen Zucker mit Salz vertauscht hatte, bekam Paule nämlich „Dünnschiss, dass es kracht“, so der Vater am Telefon. Doch obwohl er seinem Sohn aus der Patsche half, erhebt Papa Maier nach dem Telefonat gegenüber seinem Sprössling nochmal die Stimme: „Paule, des war des letschde Mol. Des sag i dir!“

Die User auf TikTok sind begeistert. „Muss so lachen“, postete eine und andere fragen sich ähnliches, wie diese Nutzerin: „Wie könnt ihr da so ernst bleiben? Ich heule.“ Viele trauen Tim und Jan derweil großen Erfolg auf TikTok zu. Eine schrieb: „Ich schwöre, ihr geht so viral in nächster Zeit.“

Der schwäbische Dialekt sorgt immer wieder für Unterhaltung. Zuletzt berichtete BW24 darüber, wie eine schwäbische Durchsage einige Nicht-Schwaben verwirrte.