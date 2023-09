Italien: Junge Frau aus Bayern in See vermisst – Polizei spricht über rätselhaften Vorgang

Von: Martina Lippl

Unglück in Italien: Deutsche Urlauberin (20) nach Sturz von Motorboot in den Iseosee vermisst. © Screenshot Twitter/ Vigili del Fuoco

Hubschrauber, Taucher und Einsatzkräfte suchen im Iseosee (Lago d‘Iseo) nach einer jungen Deutschen. Die 20-Jährige gilt nach einer Tour mit einem Schnellboot vermisst.

Brescia – Es sollte ein amüsanter Ausflug mit einem Motorboot im Urlaub in Italien auf dem Iseosee sein. Doch die Tour mit dem Schnellboot endet mit einer Tragödie. Eine junge Urlauberin ist seit Freitagnachmittag (1. September) vermisst. Die 20-Jährige stürzte in den See und ging unter. Inzwischen sind weitere Details zum Bootsunglück bekannt. Es gibt inzwischen kaum noch Hoffnung, die junge Frau noch lebend zu finden.

Riskantes Manöver mit Motorboot – Junge Urlauberin weiter verschollen

Nach und nach kommt raus, was auf dem Iseosee am Freitagnachmittag passiert sein muss. Übermut und Alkohol dürften bei den schrecklichen Ereignissen eine Rolle gespielt haben. Anfangs ging die Polizei von einem „freiwilligen Tauchgang“ aus. Inzwischen deutet vieles offenbar auf einen furchtbaren Unfall hin.

Seit mehr als 24 Stunden suchen die Polizei und Spezialkräfte der Feuerwehr am Iseosee nach der vermissten 20-jährigen Urlauberin. Laut Polizei stürzte die junge Frau aus Bayern am Freitagabend vor dem Städtchen Pisogne in den See und tauchte nicht mehr auf. Die Vermisste machte mit ihren Eltern Urlaub auf dem Campingplatz Eden in Pisogne, berichtet das italienische Nachrichtenportal today.it. Besonders tragisch, in Panik soll die Truppe die Notrufnummer 112 gewählt haben und auf Deutsch um Hilfe gebeten haben.

Riskantes Manöver mit Motorboot – Deutsche Urlauberin stürzt in den See und taucht unter

Nach ersten Erkenntnissen könnte vermutlich ein riskantes Manöver mit dem Motorboot für das Unglück verantwortlich sein. Die Staatsanwaltschaft leitete nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa Ermittlungen gegen eine 23-jährige Deutsche ein, die sich ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt haben soll. Sie soll demnach das Schnellboot offenbar plötzlich so schnell beschleunigt haben, dass die 20-Jährige, die sich am Bug plaziert hatte, das Gleichgewicht verlor und ins Wasser fiel.

Nach Angaben der Polizei hatten alle, bis auf den Sohn des Bootsbesitzers, der zunächst am Steuer gewesen sein soll, Alkohol getrunken. Laut der Rekonstruktion der Geschehnisse übernahm die 23-Jährige das Steuer und beschleunigte, offenbar unerfahren, zu abrupt. Anfangs waren die Ermittler davon ausgegangen, dass die vermisste Urlauberin freiwillig ins Wasser gesprungen sei, berichtete Ansa. Doch vermutlich knallte die junge Frau beim Sturz ins Wasser mit dem Kopf auf das Boot.

Bootsunglück in Italien – Einsatzkräfte suchen nach 20-Jähriger im Lago d‘Iseo

Die jungen Deutschen sollen am Freitagnachmittag zu siebt unterwegs gewesen sein. Wie der italienische Corrier Della Sera berichtet, soll die Truppe nach dem Mittagessen mit einem 200-PS-Boot hinausgefahren sein. Augenzeugen hätte die Gruppe vor der Küste gesehen. In der Abenddämmerung sei es dann zu dem Bootsunglück gekommen.

Die Suche nach der vermissten 20-Jährigen geht am Sonntag am Lago d‘Iseo weiter. Tauchrobotor sind angefordert worden, um in der Tiefe des Sees zum Einsatz kommen. Der Iseosee im Norden Italiens ist stellenweise bis zu 250 Meter tief. Der Lago d‘Iseo gehört wie der Lago Maggiore, der Gardasee und der Comer See zu den großen Seen in Oberitalien.

