Nach tragischem Tod von Zweijähriger in Bingen: Eltern äußern sich – „Schmerz unerträglich“

Von: Michelle Brey

Ein Kleinkind wurde tot in einem Fluss gefunden. Die Polizei geht von einem Unglück aus. Viele Fragen sind noch ungeklärt – auch für die Eltern.

Bingen – Nach tagelanger Suche herrscht seit Dienstag (19. Dezember) traurige Gewissheit: Das zwei Jahre alte Mädchen aus Bingen ist tot. Wenige Tage vor Weihnachten wurde ihre Leiche aus einem Fluss, ganz in der Nähe des elterlichen Wohnhauses, gezogen. Viele Fragen bleiben offen. Indes äußerten sich die Eltern erstmals in der Öffentlichkeit.

Vermisstes Mädchen (2) aus Bingen ist tot – „Schmerz ist unerträglich“

„Wir versuchen zu rekonstruieren“, informierte ein Polizeisprecher am Mittwoch (20. Dezember) über den Stand der Ermittlungen zum Tod der Zweijährigen aus Baden-Württemberg. Es gehe darum zu erfahren, wie das Kind verschwunden und wo es ins Wasser gefallen sei. Auch Befragungen würden ausgewertet. Nach wie vor wird von einem Unglück ausgegangen. „Wir überprüfen die Umstände des Unglücks“, sagte ein Sprecher.

Schwer vorstellbar ist indes, was die Eltern des verstorbenen zwei Jahre alten Mädchens durchmachen. Gegenüber der Bild äußerte sich nun der Vater, in dem er den Gefühlszustand versuchte in Worte zu fassen. „Wir sind völlig am Ende, haben der Polizei stundenlang alles gesagt: Dass wir nicht gesehen haben, wie Melissa verschwand, dass wir verzweifelt nach ihr suchten, aber sie nicht gefunden haben“, erklärte der 36-Jährige. Er fuhr fort: „Der Schmerz ist unerträglich, wir vermissen unseren Schatz so sehr.“

Tot im Fluss gefunden: Was ist zum Tod der Zweijährigen aus Bingen bekannt?

Nach Auskunft der Polizei vom Montag (18. Dezember) hat die Zweijährige ihr Elternhaus wahrscheinlich am späten Sonntagnachmittag (17. Dezember) zwischen 16 Uhr und 17 Uhr verlassen. Das geschah offenbar in einem unbeobachteten Moment und wohl im Schlafanzug. Die von Suchhunden, Tauchern und Drohnen unterstützten Suchmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Speziell ausgebildete Hunde hatten am Montag eine Spur aufgenommen, die zum Fluss namens Lauchert führte. Am Dienstag suchte die Polizei ein weiteres Mal mit Tauchern.

Mehr als 40 Stunden nach dem Verschwinden wurde ein lebloses Kind unterhalb eines nicht einsehbaren Gestrüpps im Wasser entdeckt. Ein Taucher fand sie und rief: „Ich hab‘ sie, ich hab‘ sie.“ Kurz darauf wurde sie laut Polizei zweifelsfrei als das vermisste Kind identifiziert.

Die seit Sonntag vermisste Zweijährige wurde nach langer Suche tot in einem Fluss gefunden. © Christoph Schmidt/dpa

Wie konnte das Mädchen (2) das Haus verlassen? Eltern und Polizei noch im Unklaren

Wie der Vater gegenüber Bild.de sagte, können sich die Eltern nicht erklären, wie das Kind verschwand. Ihr Kinderzimmer liege im ersten Stock. Demnach musste die Zweijährige alleine eine Treppe hinunter, um das Haus zu verlassen. Eine Obduktion des Mädchens soll nun mehr Klarheit zu den Umständen ihres Todes bringen.

