Urlauber findet Frauenleiche beim Blaubeeren sammeln – Kripo sucht Mörder live im TV

Von: Martina Lippl

Urlauber im Schwarzwald finden beim Blaubeeren sammeln eine Leiche (Archivfoto). Jetzt rollt die Kripo den Mordfall vor 26 Jahren wieder auf. © David Tanecek/imago

Im Schwarzwald bei einem Wanderparkplatz macht eine Familie einen grauenvollen Fund. Die Kripo sucht jetzt bei „Aktenzeichen XY“ nach dem Täter.

Lörrach – An einem Donnerstag am 27. Juli 1997 findet ein Urlauber, der mit seiner Frau und seinem Sohn Blaubeeren sammelt, die Leiche einer Frau. Der Fundort liegt in der Nähe des Wanderparkplatzes „Weißenbach“ bei Todtnau (Landkreis Lörrach). Seitdem sucht die Kripo nach dem Täter, versucht vor allem die Identität des Opfers zu klären.

Cold Case bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF: Wer ist die unbekannte tote Frau im Schwarzwald?

Die Frauenleiche wurde in einem Erdloch entdeckt und muss nach Angaben der Polizei schon mehrere Tage dort gelegen haben. Der Täter hatte das Loch ausgehoben, die Leiche hineingelegt, mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Am Fundort stößt die Polizei auf eine Zigarettenkippe der Marke Marlboro und eine gebrauchte Bauschaufel.

Um die Identität des Opfers und Hinweise auf den Täter zu finden, stellt die Kripo den Cold Case in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ am Mittwoch (11. Oktober) vor.

Mordfall im Schwarzwald: 5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Für Hinweise, die zur Identifizierung der unbekannten Toten führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat und Ermittlung des Täters führen, sind weitere 3000 Euro ausgesetzt.

Im Vorfeld der ZDF-Sendung versuchte das Bundeskriminalamt (BKA) im Rahmen der Kampagne „Identify Me“ die Identität der „Frau im Blumenrock“ zu klären. Ihr Name könnte eine Spur zu ihrem Mörder sein, so die Ermittler. Es gibt inzwischen auch eine gezeichnete Gesichtsrekonstruktion zur aktuellen Fahndung auf der Webseite der Polizei Baden-Württemberg.

So beschreibt die Polizei die unbekannte Tote im Schwarzwald

Die unbekannte Frau war etwa 20 Jahre alt und 1,64 Meter groß. Sie hatte bis zu 34 Zentimeter langes, dunkelbraunes Haar. Sie könnte laut Polizei der Herkunft nach möglicherweise aus dem europäischen bzw. osteuropäischen Raum stammen.

Cold Case in Baden-Württemberg: Wer ist die Frau in dem Blumenrock? Das BKA rollt in einer Kampagne ungelöste Mordfälle auf. © Polizei Freiburg

Die Tote trug einen dunkelblauen Rock mit hellem Blumenmuster (Marke „De Ville“) und einen blauen Kunststoffgürtel mit goldfarbener Schnalle. Außerdem war sie mit einem hellen T-Shirt (Marke „Speedway“) und weißen Sandalen der Größe 38 mit goldfarbener Metallverzierung (Marke „Roberto Santi“) bekleidet. Die getragene Kleidung war zur damaligen Zeit in Deutschland und der Schweiz im Verkauf erhältlich.

Cold Case im Schwarzwald: Zeugen sollen sich bei der Polizei oder dem Kriminalamt Lörrach melden

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fall der unbekannten Toten im Schwarzwald geben können, nimmt das Kriminalamt Lörrach oder jede andere Polizeistelle entgegen.

Einen Vermisstenfall in Baden-Württemberg könnten Ermittler nach Jahrzehnten lösen. 18 Jahre wartete eine Frau auf ein Lebenszeichen ihres Mannes, dann erfährt sie, was mit ihm geschehen ist. (ml)