Wetter-Experte prognostiziert: Auf Schnee-Chaos folgt Extremkälte

Von: Tanja Banner

Kaum hat es im Südosten Deutschlands aufgehört, zu schneien, kommt die nächste Hiobsbotschaft: Es gibt extreme Kälte – die auch gefährlich sein kann.

München – Der Südosten Deutschlands liegt unter einer dicken Schneedecke, der Verkehr in und um München ist angesichts der Schneemassen lahmgelegt, Flughafen und Hauptbahnhof sind geschlossen. Und nach der „Schneewalze“ geht es mit dem ungemütlichen Wetter direkt weiter, wie ein Experte prognostiziert. „Die Temperaturen in der Nacht zum ersten Advent sind eisig kalt“, sagt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in seinem Wettervideo auf Youtube.

Im Südosten erwartet der Experte für die Nacht auf Sonntag (3. Dezember) -10 bis -14 Grad Celsius und warnt: „direkt über dem Schnee sind es vielleicht sogar bis -20 Grad“. Der Deutsche Wetterdienst sieht für die Nacht auf den ersten Advent deutschlandweit Frost von -2 bis -8 Grad Celsius, im Südosten kälter. Nur an den Küsten kann es demnach örtlich frostfrei sein.

Rund um den ersten Advent werden die Nächte klirrend kalt

Am Sonntag soll es größtenteils trocken und zeitweise sogar sonnig sein – der erste Advent dürfte damit teilweise ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch werden. Wenn die Temperaturen nicht wären: In vielen Regionen wird Dauerfrost zwischen 0 und -4 Grad Celsius erwartet.

Auf die Schneemassen folgt die Eiseskälte. (Symbolbild) © imago/Bernd Friedel

Und auch nach dem ersten Advent ist es nicht vorbei mit der Kälte. In der Nacht zu Montag (4. Dezember) zieht laut Jung ein neues Schneefallgebiet aus dem Westen heran. Auch diese Nacht wird vor allem im Südosten wieder sehr kalt: Bis zu -16 Grad Celsius sagt Jung vorher, über dem Schnee könne die Temperatur wieder bis an die -20 Grad Celsius heranreichen.

Kaltes Wetter kann für manche Menschen gefährlich sein

Niedrige Temperaturen können vor allem für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen zu einem Gesundheitsproblem werden. Herz-Experten raten Menschen mit Herzerkrankungen oder beispielsweise Bluthochdruck daher, an kalten Tagen besonders aufzupassen und den Körper nicht zu stark zu fordern. Harte körperliche Arbeit wie Schneeschippen sollte man daher besser sein lassen, wie die Herzstiftung rät. (tab)