Lawinen-Drama in Südtirol: Mann unter Schneemassen begraben – Bruder gräbt ihn mit bloßen Händen aus

Von: Teresa Toth

Bei einer Bergtour in Südtirol gerieten zwei Brüder in eine Lawine. Die Schneemassen begruben die beiden Männer auf rund 3000 Metern Höhe.

Pflerschtal – Bei einer Bergtour sind zwei junge Männer in eine Lawine geraten. Die Brüder – 34 Jahre und 36 Jahre alt – waren im Pflerschtal in Südtirol auf rund 3000 Metern unterwegs, als sich die Schneemassen lösten und sie begruben. Erst kürzlich kam ein Wintersportler durch eine Lawine in Österreich ums Leben.

Einer der beiden Brüder konnte sich nach der Lawine in Südtirol aus dem Schnee befreien

Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag (16. Dezember). Gegen 11.30 Uhr ging ein Notruf bei der Bergwacht ein – abgeschickt von einem der beiden Brüder. Ihm gelang es, sich nach dem Lawinenabgang aus dem Schnee zu kämpfen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa.it berichtet. Auch seinen jüngeren Bruder befreite er aus den Schneemassen.

Wodurch kommen Lawinen zustande? Wenn die Luft- und die Bodentemperatur sehr unterschiedlich ist, wird die Sternform der Schneekristalle aufgebrochen und sie verwandeln sich in säulenförmige Kristalle. Diese werden zu einer glatten und zerbrechlichen Schicht, die sich bei Erschütterungen lösen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Kilometern pro Stunde können sie den Gebirgshang hinab rutschen. Quelle: Planet Wissen

Während der 36-jährige Mann unverletzt blieb, erlitt sein 34-jähriger Bruder bei dem Unfall schwere Verletzungen. Bei einem Lawinenabgang in den Dolomiten wurde ein Mann 300 Meter weit mitgerissen. Doch der Mann hatte großes Glück und blieb unverletzt.

Der jüngere Bruder wurde nach dem Lawinenabgang in Südtirol vor Ort wiederbelebt

Die Bergwacht schickte nach Eingang des Hilferufs einen Hubschrauber zum Unfallort. Ein Arzt musste den 34-Jährigen vor Ort mit einer Herzmassage wiederbeleben, bevor dieser in ein Bozener Krankenhaus gebracht wurde. Laut einem Bericht des italienischen Blatts la Repubblica verstarb der junge Mann später trotz aller Versuche und der raschen Rettung auf der Intensivstation.

Die beiden Brüder aus Südtirol waren auf 3000 Metern Höhe im Pflerschtal unterwegs, als sich die Lawine löste. (Symbolbild) © imagebroker/imago

Neben dem Hubschrauber des Bergrettungsdienstes Aiut Alpin Dolomites waren laut la Repubblica an der Rettungsaktion auch die Feuerwehr von Fleres, die Carabinieri und der Bergrettungsdienst von Fleres beteiligt. Der verstorbene junge Mann war demnach Forscher und arbeitete an der Universität in Povo. Er und sein Bruder stammen aus Rovereto und lebten beide in Trient.

Bereits zweimal in Folge galt das erste Februar-Wochenende als das tödlichste im Zusammenhang mit Lawinenabgängen. Die Rede war vom „Schwarzen Wochenende in Österreich“. (tt)