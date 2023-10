Unwetter fegt durch Österreich: Autofahrer stirbt – Bauer aus Tirol zeigt, wie Orkan seinen Hof demoliert

Von: Moritz Bletzinger

Erdrutsche, umgestürzte Bäume, überflutete Flüsse: Orkanböen und starker Regen setzten Österreich und Südtirol zu. © Landesfeuerwehrverband Südtirol

Starkregen und Orkanböen peitschen durch Österreich. Tirol trifft es besonders hart, hier starb ein Mann auf einer Forststraße. Erdrutsche gab es auch in Südtirol.

Landeck – Wetter-Alarm „Rot“ im Zillertal, „Orange“ in Tirol: Ein gewaltiger Orkan zog am Freitag (20. Oktober) über Österreich hinweg und erreichte Windgeschwindigkeiten von nahezu 200 km/h. Verheerung und Unwetterschäden erstreckten sich über das gesamte Land. In Salzburg waren temporär 14.000 Haushalte ohne Elektrizität. Heftige Regenfälle lösten kleinere Erdrutsche in Südtirol aus, in Vorarlberg wurde der Zugverkehr eingestellt und auch die Brennerbahnlinie musste gesperrt werden.

Unwetter wütet in Österreich: Autofahrer stirbt auf Forststraße

Auf einer Forststraße in Landeck kam ein Mann durch einen umstürzenden Baum ums Leben, wie die Nachrichtenagentur APA berichtet. Der 86-Jährige hatte sein Fahrzeug verlassen, um einen kleinen Baum von der Fahrbahn zu zerren. Dabei stürzten zwei andere Bäume um, einer davon traf den Mann mit tödlicher Wucht. Er verstarb noch am Unfallort.

Sturm verwüstet Bauernhof in Tirol: „Wir wären tot, wenn uns so ein Ziegel trifft“

Ein Bergbauer aus der Tiroler Gemeinde Ampass meldet schwere Schäden an seinem Hof. Er filmte, wie das Unwetter Dachziegel abtrug und Fenster zerstörte. Die Aufnahmen schickte er der Zeitung Krone und äußerte: „Das hat es noch nie gegeben“, er sei immer noch geschockt.

Ein Dachziegel durchschlug seine Haustür. Der Mann ist überzeugt: „Wir wären tot, wenn uns so ein Ziegel trifft.“

Unwetter trifft Österreich und Südtirol: Flüsse übersteigen Ufer – Erdrutsche gehen ab

Der Landesfeuerwehrverband Südtirol meldet 30 Einsätze am Freitag, in ganz Österreich waren es angeblich 250. Der Regen war so heftig, dass in Meran, Etsch und Marling die Flusspegel die Vorwarnstufe erreichten. Steinabgänge und Erdrutsche, die sehr gefährlich sein können, trafen die Straßen, zahlreiche Bäume wurden entwurzelt. Es ist nicht das erste Unwetter in diesem Jahr. (moe)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.