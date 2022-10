Genervte Kaufland-Verkäufer? Handschriftliches Schild verwundert Kunden

Ein beliebtes Produkt fehlt im Süßwarenregal

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Brumbauer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Beim Blick ins Regal haben Kaufland-Kunden neulich bemerkt: Ein Produkt fehlt. Ein handschriftlicher Hinweis der Supermarkt-Mitarbeiter sorgt für Verwunderung.

Schleiz – Freunde weißer Toffifees mussten bei Kaufland ganz stark sein: Die Süßigkeit ist immer wieder ausverkauft. Doch etwas anderes verwunderte die Kunden in einer Filiale, in der in Schleiz in Thüringen, viel mehr. Wo sonst diese Schokolade im Regal lag, hatten die Supermarkt-Mitarbeiter ein handschriftliches Schild angebracht: „Weiße Toffifee sind ALLE.“ Die Facebook-Gemeinde äußerte einen Verdacht, warum die Kaufland-Angestellten diesen Extra-Hinweis angebracht haben.

+ Ein besonderes Schild haben die Kaufland-Mitarbeiter in Schleiz am Süßwaren-Regal angebracht © Screenshot Facebook

Extra-Hinweis auf ausverkaufte Toffifees: Die Kunden vermuten, das könnte der Grund sein

Eine Facebook-Userin schrieb: „Die waren sicher genervt, dass jeder gefragt hat“. Genervt, dass sie den Kunden wieder und wieder erklären mussten, warum keine weißen Toffifees vorrätig sind. Die Schokolade der Firma Strock ist nicht die einzige Süßigkeit, die in den Supermarkt -Regalen momentan fehlen.

Toffifees ausverkauft: Diese Schokoladen sind in den Supermärkten ebenfalls knapp

Weil sich Kaufland mit Ritter Sport nicht auf neue Preise einigen konnte, hat der Discounter seit Monaten nur noch Restbestände der beliebten Schokoladen-Marke vorrätig. Aus demselben Grund hat Mars vergangene Woche angekündigt, die Lieferungen an Rewe, Penny, Edeka und Netto einzustellen.

So lange wie die quadratischen Schoko-Tafeln von Ritter Sport sind die Toffifees bei Kaufland noch nicht knapp. Eine Facebook-Nutzerin kommentierte zwar unter dem Post, sie habe sie „die ganze Woche nicht gesehen.“ Ein anderer Kaufland-Kunde antwortete ihr: „Doch, es gab welche.“

Weiße Toffifees bei Kaufland: Deswegen sind sie so schnell vergriffen

Wiederum auf Facebook findet sich die Erklärung, warum die weißen Toffifees immer wieder kurzzeitig vergriffen sind. Sie sind heiß begehrt. Bei der Sorte handelt es sich um eine limitierte Sonderedition, dementsprechend ist sie begrenzt verfügbar.

In den Kommentaren schreiben zahlreiche Kunden, dass sie keine Toffifee-Packungen bekommen haben, weil sie ausverkauft waren. Die Social-Media-Beauftragten antworten in vielen Fällen: „Leider gibt es den Artikel nur, solange der Vorrat reicht und er ist besonders gefragt und beliebt.“ Einige scheinen die weiße Schokolade regelrecht zu hamstern. Öl, Mehl und Toilettenpapier zu horten war gestern. „Ich habe heute drei Packungen gekauft“, schreibt eine Userin. Ein Bild zeigt einen Schreibtisch, auf dem fünf Packungen übereinander gestapelt sind. „Ich habe 17 Mal, sind total lecker“, betont ein weiterer Kommentator. Und schlagartig wird klar, wer für den Süßigkeiten-Engpass verantwortlich ist. Die Kaufland-Netz-Beauftragten fragen spitz: „Dann hast du alle gekauft?“

Es ist nicht das erste Mal, dass Kaufland mit einem Schild für Furore sorgte. Neulich verärgerte ein am Butterregal angebrachter Hinweis eine Kundin und trieb sie damit zur Konkurrenz.

Rubriklistenbild: © Franziska Kraufmann/dpa; Frank Hörmann/Imago