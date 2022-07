„Wie viele Leute haben hier gepennt?“: Aldi-Aprikosen mit komischem Aufdruck

Aldi-Aprikosen mit der Bezeichnung „Blindtext, Blindtext“. © Screenshot Facebook

Ein Fehler der besonderen Art brachte die Facebook-Community zum Lachen. Ein Kunde wirft den Mitarbeitern von Aldi vor, geschlafen zu haben.

München - Ein Fehler kann einem schon mal unterlaufen. Doch bei Aldi scheint ein Schreibfehler wohl gleich mehreren Personen nicht aufgefallen zu sein. Anscheinend erkannte niemand, dass die Aprikosen noch nicht vollständig beschriftet waren. Im Gegensatz zu Aldi sah ein Aprikosen-Käufer den Fehler sofort und postete ein Bild auf Facebook. Die Nutzer auf Facebook lachten sehr über den Fehler von Aldi.

Aldi: Blindtext auf Aprikosen bringt Facebook-Nutzer zum Lachen

Der Kunde, der die Aprikosen zuvor beim Aldi gekauft hatte, fotografierte die Verpackung. Zu sehen war die Aufschrift „Aprikosen - Blindtext, Blindtext“. Zu dem Post schrieb der Facebook-Nutzer: „Möchte mal wissen, wie viele Leute hier gepennt haben müssen, damit so etwas beim ALDI landet.“

Auf Facebook postete ein Nutzer die Aprikosen mit dem fehlendem Aufdruck. © Screenshot Facebook

Das Lachen in den Kommentaren war groß: „Naja... Da steht doch Blindtext. Konnte ja niemand sehen.“ Jemand fragte sich: „Blindtext ist doch eine Aprikosensorte, oder nicht?“ „Hahahaha!!! Geil. [...] passiert halt. Meistens kommt diese Charge zum Sonderposten oder so...“, kommentierte eine weitere Nutzerin. Manche scherzten, dass statt „Blindtext“ die Worte „Lorem ipsum dolor sit“ stehen müssten und es laut Kommentar „wohl unverfänglicher gewesen“ wäre. Dabei handelt es sich nämlich um einen Blindtext ohne Bedeutung, der als Platzhalter im Layout verwendet wird. Schließlich klärte ein anderer Nutzer die Community auf und postete ein Bild der Aprikosenverpackung mit richtiger Beschriftung. Darauf zu lesen: „Aprikosen - süß und fein samtig.“

Facebook-Nutzer mit ähnlicher Erfahrung gibt Geschichte preis

Einem Nutzer ist ein ähnlicher Fehler auch schon mal passiert, wie er in den Kommentaren mitteilte: „Wir haben früher mal eine Broschüre für T-mobile gemacht. Mein Kompagnon hatte noch überall finale Anmerkungen in magenta reingesetzt. Wurden alle mitgedruckt. „Tanja, hier bitte den Durchschuss noch etwas vergrößern“ usw. Glücklicherweise hat es unser direkter Ansprechpartner gemerkt und die Teile vor Verteilung abgefischt. Neudruck in einer Nacht- und Nebelaktion. Was wieder beweist - warum auch immer - sowas passiert. Da helfen auch keine Schlauberger-Sprüche im Nachgang.“

Aldi hat sich bis jetzt zu dem Fehler noch nicht geäußert. Ab und zu lassen sich Produktionsfehler in Supermärkten finden, wie ein Kunde anhand eines Kräuterbaguettes zeigte. (vk)