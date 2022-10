Aldi, Lidl und Co. betroffen: Mayonnaise wird knapp - Folgen für zahlreiche weitere Supermarkt-Artikel

AdBlue-Mangel und Gas-Krise

Kein Obst, kein Gemüse, auch erste Soßen und Dips fehlen schon - in vielen Supermärkten fehlen wieder zahlreiche Artikel.

München ‒ Die Energiekrise zeigt in Supermärkten und Discountern erneut ihre Auswirkungen. Inzwischen geraten durch die hohen Gaspreise viele AdBlue-Produzenten in Deutschland und Europa unter Druck. Denn weniger Diesel bedeutet für Logistik-Unternehmen weniger Treibstoff und höhere Spritkosten für ihre Lkws. Als Konsequenz werden Lieferketten sprichwörtlich durchbrochen. Die Transporter stehen still. Produkte kommen nicht mehr in den Märkten von Aldi. Lidl, Rewe und Co an.

Und wieder einmal suchen Verbraucher ähnlich wie in Corona-Zeiten nach Produkten in den Märkten - vergebens. Aber nicht nur wie bereits Mehl, Sonnenblumenöl, Nudeln, Eier und Reis in den Regalen teilweise zur Mangelware gehören, auch Saucen und Dips könnten demnächst im Lebensmittelhandel knapp werden, berichtet jetzt unter anderem der Westfälische Anzeiger (WA) des Ippen Digital Verlagshauses. Der Grund: Es fehlt an Mayonnaise, die für die Herstellung von vielen Dips und Saucen die Basis für die Herstellung ist. Ein Großteil der Inhaltsstoffe kommt laut WA aus Russland und der Ukraine. Der Ukraine-Krieg lasse die notwendigen Importe aber nicht mehr zu.

Warum AdBlue im Tank so wichtig ist:

Was ist AdBlue: AdBlue, eine flüssige Harnstofflösung, wird bei Fahrzeugen mit SCR-Systemen zur Reduzierung der Stickoxidemissionen vor einem speziellen Katalysator eingespritzt. Dort reagiert sie mit den Schadstoffen und wandelt sie fast vollständig in Wasserdampf und ungefährlichen Stickstoff um. Darum ist AdBlue so teuer: Die Ursache dafür, dass AdBlue in Deutschland und auch in Europa so teuer ist, sind die hohen Gaspreise. Da Gas für die Herstellung von Ammoniak, der als Grundstoff für AdBlue benötigt wird, haben Hersteller die Produktion des Dieselzusatzes zeitweise eingestellt. Ist der AdBlue-Tank leer, verweigert die Motorsteuerung in modernen Fahrzeugen einen Neustart, das Fahrzeug – egal ob Pkw oder Lkw, Lieferwagen, Rettungs- oder Löschfahrzeug – bleibt dann stehen. Betroffen wären also deutlich mehr Fahrzeuge, als nur Lkw. Neben SKW gehören auch BASF und Yara zur Riege der großen Hersteller von AdBlue in Deutschland. Beim Chemiekonzern BASF läuft nach eigenen Angaben die AdBlue-Produktion weiterhin uneingeschränkt. Eine Unternehmenssprecherin sprach jedoch Anfang bereits September laut dpa von einem „herausforderndem Marktumfeld“.

Leere Supermarktregale: Branchenexperte warnt vor Engpässen

Der Präsident von Kulinaria Deutschland, Stefan Durach, einem Verband von Herstellern kulinarischer Lebensmittel, unterstreicht die Gefahr, dass mit akuten Rohstoffengpässen und Lieferausfällen zu rechnen ist. Schließlich handele es sich um Naturprodukte, die angebaut, gepflegt, geerntet und exportiert werden, so der Fachmann. In der Folge werde die Produktion auf ein Minimum heruntergefahren und die Regale bei Rewe, Aldi und Co bleiben für den Konsumenten leer.

+ Essen ohne Dips und Saucen. Droht der nächste Mangel in den Supermärkten und Discountern? © imago

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) rät Verbrauchern, sich auf eine Notfall-Situation gut vorzubereiten und hat eine Notfall-Liste für den Katastrophenfall erstellt. Denn es ist wahrscheinlich, dass es nur nicht bei Saucen und Dips aufgrund von Lieferketten-Problemen zu leeren Regalen kommt. Laut Bayerischen Rundfunk bereiten sich auch heimische Molkereien auf eine Krisen-Situation vor. Der Branche macht die Gas-Krise schwer zu schaffen. „Wenn den Molkereien das Gas abgedreht wird, dann droht der Branche ein massiver Produktionsstopp“, so Ludwig Huber, Chef des Molkereiverbandes Milch Bayern. Als Folge fehlen Milch, Butter und Joghurts in den Regalen.

