Vor dem Supermarkt-Besuch: Eltern lassen Nachwuchs die Einkaufsliste schreiben - Kurioses Bild veröffentlicht

Von: Anna Lorenz

Mit ein bisschen Hilfe vom Nachwuchs haben Eltern nun einen unvergesslichen Einkaufszettel bekommen. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die glücklich machen.

München – Das Ergebnis ist zuckersüß. Ein Kind wollte seine Eltern unterstützen, indem es den Einkaufszettel verfasste. Das Produkt, dem die ersten Schreibversuche galten, ist in jedem Supermarkt oder Discounter zu finden. Entziffern lässt sich der benötigte Artikel recht gut – Vaters Beschreibung der Buchstaben ist ordentlich gelungen.

Corona, Krieg und Krise: In harten Zeiten helfen manchmal fröhliche Posts

Wer derzeit durch Social-Media-Plattformen scrollt, findet nicht oft etwas Herzerwärmendes. Erst Coronavirus, dann Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation – die Stimmung ist verständlicherweise nicht rosig. In den anonymen Weiten des Internets lässt so mancher seinen Unmut aus und wütet auch über Kleinigkeiten, wie etwa diese Kundin beim Anblick des aktuellen Prospekts von Aldi-Süd.

Umso erfrischender sind Posts und Tweets, die einem ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Jüngst gelang das dem „Meisterdetektiv“ Fritz, der in der Rewe-Filiale Köln-Lövenich Hilfe in der Not anbot. Doch auch Eltern teilen immer wieder niedliche Aktionen ihrer Kinder, die zeigen: Trotz all der schlimmen Nachrichten geschieht auch täglich Gutes.

Hilfe beim Einkaufszettel: Kind lässt mit Schreibversuchen auf Twitter die Herzen schmelzen

Genau das beweist einmal mehr der Tweet einer Mutter, der das Netz entzückt. Wie die Frau erzählt, wollte das gemeinsame Kind seinen Eltern nämlich beim Schreiben des Einkaufszettels helfen – und das, obwohl es noch gar nicht schreiben kann. Da der Wille aber ungebrochen war, behalf sich die Familie mit einem Trick: Der Vater diktierte seinem Sprössling die einzelnen Buchstaben und beschrieb ihr Aussehen.

Heraus kam ein erster Schreibversuch, der sich durchaus sehen lassen kann: Milch hat das Kind recht eindeutig auf den Einkaufszettel gesetzt. „Kann man lesen, oder?“, kommentiert die stolze Mutter und auch andere User finden, dass das Pilotprojekt mit dem Alphabet „super gemacht“ wurde. Die Eltern dürften sich über so viel Hilfsbereitschaft ihres Nachwuchses freuen – vielleicht findet der Einkaufszettel ja seinen Weg in ein Erinnerungsalbum.