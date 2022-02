Übler neuer Supermarkt-Trick: Polizei warnt Kunden eindringlich

In solchen Situationen wird es heikel: Beim Kofferraum-Einräumen sollten die Vordertüren nicht unverschlossen bleiben - und/oder dort keine Wertgegenstände liegen. © Manfred Segerer / Imago

Supermarkt-Kunden, aufgepasst! Die Polizei ist einem offenbar neuen Trick auf die Schliche gekommen - ein mutmaßlicher Täter wurde schon geschnappt.

Plauen/Zwickau - Offensichtlich macht ein übler neuer Trick die Runde: Während Supermarkt-Kunden ihre Einkäufe in den Kofferraum laden, können Täter an der Vordertür zuschlagen und unbemerkt Wertgegenstände aus dem unverschlossenen Auto klauen. Die Polizei in Zwickau schlägt deswegen Alarm! Sie stellte laut Pressemitteilung am Montag (31.1.) in Plauen einen mutmaßlichen Handtaschendieb auf frischer Tat und konnte ihm bereits zahlreiche weitere Diebstähle zuordnen.

Supermarkt-Masche: Während Kunden ihre Einkäufe einräumen, werden Wertgegenstände vom Sitz geklaut

Wochenlang beschäftigte eine Serie von Diebstählen die Ermittler: Nach Zeugenaussagen der Geschädigten zeigte es sich als wahrscheinlich, dass es sich um denselben Täter handelte. Er lauerte seinen Opfern auf Supermarktplätzen in der Plauener Innenstadt auf und nutzte nur wenige Sekunden der Unaufmerksamkeit, um Wertgegenstände aus den Fahrzeugen zu entwenden, als die Betroffenen ihre Einkäufe einräumten.

Als ein Mann am Montagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz an der Neundorfer Straße in Plauen erneut potenzielles Diebesgut ins Visier nahm, waren Beamte des Polizeireviers Plauen bereits vor Ort und stellten ihn nur unweit der Örtlichkeit, nachdem er zunächst die Flucht ergriffen hatte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 23-jährigen Algerier, der aufgrund gleichgelagerter Delikte bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Er wurde vorläufig festgenommen und sollte noch am Dienstag (1.2.) dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Tatverdächtige wurde bereits bis zum 1.2. von mehreren Geschädigten wiedererkannt, sodass ihm bis dato 13 Fälle, die sich seit November 2021 in Plauen ereignet hatten, zugeordnet werden konnten. Da regelmäßig Handtaschen und Mobiltelefone zum Diebesgut zählten, summierte sich der Schaden in diesen Fällen bereits auf eine Summe in fünfstelliger Höhe.

Supermarkt-Masche: Polizei Zwickau warnt Kunden

Die Polizei in Zwickau warnt nun vor der neuen Masche. Polizeisprecherin Karolin Hemp erklärt via tag24.de: „Viele werfen ihren Geldbeutel auf den Beifahrersitz, um die Einkäufe in den Kofferraum zu laden oder den Einkaufswagen zurückzubringen. Einige Täter warten genau auf diesen Moment und schlagen zu.“ Ihr Appell: „Taschen mit Wertsachen nie unbeaufsichtigt lassen, Auto immer verschließen, Handys und Geldbörsen am Körper tragen.“ Einen anderen Supermarkt-Fehler begehen viele wohl unbemerkt. (tz.de)