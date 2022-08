Kurioser Diebstahl: Mann leert mitten in Supermarkt 14 Dosen Energydrinks - auf Parkplatz kommt es zu Angriff

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Als er zahlen sollte, gab‘s Ärger: In Kassel hat die Polizei einen Ladendieb festgenommen, der mitten in einem Geschäft raue Mengen Energydrink trank.

Kassel - Die Polizei Kassel sucht einen Mann, der am Montagabend (29. August) in einem Discounter in der Tischbeinstraße von einem Dieb mit Pfefferspray angegriffen worden ist, berichtet hna.de.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake war eine Verkäuferin gegen 20 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der mitten im Geschäft 14 Dosen Energydrink nacheinander leerte. Als sie ihn aufforderte, die Getränke zu bezahlen, flüchtete er kurzerhand aus dem Geschäft.

Kassel: Ladendieb attackiert Helfer mit Pfefferspray

Die Verkäuferin sprach daraufhin Hilfe suchend den unbekannten Kunden an, der dem Ladendieb nach draußen folgte und versuchte, ihn festzuhalten. Nachdem es hierbei zu dem Angriff mit dem Pfefferspray gekommen war, gelang dem Täter die Flucht.

In Kassel hat ein Ladendieb etliche Dosen Energydrink nacheinander getrunken. „Monster“ und „Red Bull“ gehören zu den beliebtesten Marken. (Archivfoto) © dpa / picture alliance / Alexander Körner

Der Täter, ein polizeibekannter 38-Jähriger, wurde später im Schlangenweg in Kassel festgenommen. Der Mann habe dort noch versucht, sich hinter einem geparkten Auto zu verstecken.

Kassel: Polizei sucht couragierten Kunden

Leider sei der couragierte Kunde verschwunden gewesen, als sie Polizisten zurück zum Discounter kamen. Er wird gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 zu melden.

Vermeintliche Wachmacher wie Energydrinks sind offenbar beliebt bei Ladendieben in Kassel: Erst Anfang August stahl ein 41-Jähriger in einem Supermarkt in Kassel Kaffeebohnen – und verletzte dabei einen Mitarbeiter. (use)