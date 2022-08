Edeka punktet mit begehbarem Kühlschrank – es gibt nur einen Haken

Teilen

Begehbarer Kleiderschrank war gestern, in der aktuellen Hitzewelle braucht es schon einen begehbaren Kühlschrank. © @Giraffe_Herr (Twitter)

Angesichts der aktuellen Hitzewelle verbringen manche wohl mehr Zeit als unbedingt nötig in der Kühlabteilung. In einer Edeka-Filiale gibt es sogar einen begehbaren Kühlschrank – mit einem Haken.

Hamburg – Temperaturen von fast 40 Grad sind in den diesjährigen Hitzewellen in Deutschland keine Seltenheit. Manche Menschen freuen sich über den heißen Sommer, andere leiden unter den „Hundstagen“. Der Besuch in der Kühlabteilung im Supermarkt wird für manche Hitzegeplagte plötzlich zur willkommenen Abwechslung. Eine Edeka-Filiale bietet Kunden jetzt sogar einen begehbaren Kühlschrank – doch es gibt einen Haken.

Edeka-Filiale mit begehbarem Kühlschrank: Das ist der Haken

Angesichts der Gaskrise sind Menschen in Deutschland zum Energiesparen aufgerufen. Rund 20 Prozent sollte jeder Bürger einsparen, forderte der Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller unlängst. Selbst wer eine Klimaanlage zu Hause hat, sollte sie trotz Hitzewelle nur sparsam einsetzen. Die Kühlabteilung des Supermarkts wird da für viele zum Spa-Erlebnis. Plötzlich erwischt sich der eine oder andere Kunde vielleicht dabei, die Produkte im Kühlregal besonders interessant zu finden und auf einmal lange die Inhaltsstoffe zu studieren.

Ein begehbarer Kühlschrank wird da zum Traum vieler Hitzegeplagter. Ein Twitter-User entdeckte nun genau das in einer Edeka-Filiale. Doch das Schild an der Außentür verrät, dass es auch einen kleinen Haken gibt: „Bitte maximal zwei Personen“, heißt es da. Wenn sich diese Möglichkeit sich abzukühlen herumspricht, heißt es also vielleicht bald: Schlangestehen.

Der Twitter-User, der diesen Fund online stellte, scheint auch sonst unter der Hitze zu leiden. „Cute date idea:

Wir treffen uns und suchen gemeinsam nach klimatisierten Räumen“, schreibt er etwa in einem anderen Tweet. Was witzig klingt, ist durchaus ernst zu nehmen. Experten raten bei der enormen Hitze viel Wasser zu trinken und für ausreichend Abkühlung zu sorgen, ansonsten drohen gesundheitliche Konsequenzen.

Die Gletscher schmelzen – Wie der Klimawandel die Erde verändert Fotostrecke ansehen

Hitze kann gefährlich werden: Besonders Großstädter sind gefährdet

Für die einen sind die hohen Temperaturen schön, für andere unangnehm. Doch für manche Menschen kann die Hitze auch gefährlich werden. Ältere, besonders junge oder vorerkrankte Menschen sind besonders betroffen. Doch auch Großstädter haben ein erhöhtes Risiko, an gesundheitlichen Hitzefolgen zu leiden. Das geht aus Studien der Forschungsgruppe Urbane Transformation am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hervor. Die Wissenschaftler untersuchten den sogenannten urbanen Wärmeinseleffekt. Sie beobachteten etwa, dass die Temperaturen in Großstädten nachts höher sind als in ländlichen Gegenden. Das hat unter anderem damit zu tun, dass in der Stadt häufig vorkommende Materialien wie Beton die Wärme besser speichern und abends an die Luft abgeben.

Innerhalb einer Großstadt sind besonders ärmere Menschen hitzegefährdet, wie ein Reporter-Team der New York Times kürzlich feststellte. Ein Grund dafür liegt in der Stadtplanung: In der gehobeneren New Yorker-Gegend Jamaica Estates etwa zieren Bäume den Weg, neben den Gehsteigen sind Rasenflächen. Diese absorbieren die Hitze deutlich besser und die Bäume spenden Schatten. Die verwendeten Materialien sowie die Gestaltung der Städte verschärfen also das Problem. Die Hitzewelle selbst ist ebenfalls menschengemacht: Sie ist eine unmittelbare Folge des Klimawandels.