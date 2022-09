Edeka-Schild amüsiert Kunde - Auf Wortspiel reagiert Supermarkt total lässig

Auch wenn es nicht immer den Anschein macht - über Supermärkte und Discounter wird nicht nur gemeckert. So nahm ein Kunde eine Edeka-Filiale freundlich auf den Arm.

Niddatal - Dass Supermärkte auch Humor haben, zeigen diese in den sozialen Netzwerken immer wieder. Vor allem Rewe fällt teils mit seinen lustigen Bildern auf. Wenn Kunden einen Schreibfehler oder Produktionsfehler in den sozialen Netzwerken posten, dann lassen sich immer häufiger lustige Antworten darunter finden. Wie etwa bei einem Post über einen fehlerhaften Prospekt. Diesmal war es der Kunde, der einen Witz auf Facebook machte. Edeka antwortete darauf ganz lässig.

Edeka-Kunde macht Witz - Supermarkt reagiert mit Humor

Ein Edeka-Kunde fand einen Sack Kohle ganz besonders lustig und konnte sich einen Kommentar inklusive Wortspiel dazu nicht verkneifen. Er postete ein Bild, auf dem Kohlesäcke und ein Preisschild zu sehen sind. „Wenn ich beim Edeka in Niddatal-Assenheim die ‚Holkohle‘ selbst nach Hause fahre, kostet das 10,99 Euro. Was bitte kostet die ‚Bringkohle‘ mit Lieferung an die Haustür?“, schrieb er zu dem Foto. Der Supermarkt antwortete mit einem Emoji, der mit den Augen zwinkert: „Frag mal die Mitarbeiter:innen direkt vor Ort“.

Edeka: Supermarkt sorgt mit Stellenanzeige für Aufsehen - Humor geht schief

Ein anderer Versuch, lustig zu sein, ging jedoch erst kürzlich in die Hose. In den sozialen Medien wurde von mehreren Usern eine Stellenausschreibung geteilt, die unter den Nutzern für Kopfschütteln sorgte. Mit Sprüchen wie „Du kannst dir vorstellen, fünfmal die Woche zu arbeiten, ohne gleich an Burnout zu erkranken?“ oder „Du musst nicht alle drei Minuten eine WhatsApp schreiben oder Insta checken?“, suchte eine Edeka-Filiale neue Mitarbeiter für den Getränkemarkt.

Was der Filialleiter als vermutlich „kreativ“ und „originell“ wahrnahm, sorgte auf Twitter für Empörung. Schließlich erklärte eine Sprecherin, dass der Filialleiter „mit einem Augenzwinkern Aufmerksamkeit erregen“ wollte. Die Aufmerksamkeit hat er bekommen, doch nicht alle haben seinen Humor verstanden. (vk)