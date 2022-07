„Wollte nur was zu trinken kaufen“: Supermarkt-Kassenzettel bedeutet „bestimmt nix Gutes“

Von: Yasina Hipp

Dieser Supermarkt-Kassenzettel enthält eine bedeutungsschwere Zahl. © Screenshot/Twitter/Bender_riss

Auch beim Einkaufen kann der Zufall zuschlagen. Ein Kunde veröffentlicht ein Foto seines Kassenbons - und der Preis kann nichts Gutes bedeuten.

München - Der wöchentliche oder auch tägliche Gang zum Supermarkt hält immer wieder die ein oder andere Überraschung bereit. Aktuell sind die Kunden von Aldi, Lidl, Rewe und Co. wahrscheinlich vor allem von den Preisen negativ überrascht. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine steigen auch hierzulande die Lebensmittelpreise und das spürt man als Einkäufer, egal ob in der Gemüse- und Obstabteilung, oder am Kühlregal. Da kann einem dann auch schnell der Blick auf den Bon nach dem Bezahlen einen Schock versetzen. So ist das auch bei einem Supermarktkunden geschehen. Allerdings nicht wegen der Höhe des Preises, sondern wegen der Zahlenkombination.

Supermarkt-Kassenzettel: Die Zahl des Teufels

Auf Twitter veröffentlicht der Betroffene ein Foto seines Kassenzettels. Weniger interessant dabei der Einkauf bestehend aus Cola, Tiefkühlflammkuchen und Schokokugeln. Insgesamt kosten die Sachen 6,66 Euro. Das lässt aufhorchen. Der Twitter-User schreibt dazu: „Ich wollte eigentlich nur was zu trinken kaufen. Und dann kam an der Kasse die 666 die #ZahldesTieres, das bedeutet bestimmt nix Gutes?!“.

Die Zahl 666 ist ein wahres Mysterium. Ihr wird nämlich eine besondere Bedeutung zugeschrieben. So wird die ursprünglich biblische Zahl dem Antichristen also dem Teufel zugeschrieben. In der Zahlenmystik schrillen also immer die Alarmglocken sobald die diabolische Zahl irgendwo erscheint. So auch bei diesem Supermarkt-Kunde, der durch das Auftauchen der Zahl gleich das schlimmste vermutet. Seine Twitter-Community kann ihn allerdings beruhigen.

Supermarkt-Kassenzettel: „Das hat nichts zu bedeuten, da inkl. Pfand.“

Während also der Betroffene mit den Zähnen klappert - sicherlich auch humorvoll gemeint - beruhigen ihn andere Twitter-User. Einer schreibt: „Das hat nichts zu bedeuten, da inkl. Pfand.“ In der Tat sind in den 6,66 Euro fünfzig Cent Pfand enthalten, ohne das die Rechnung also höher gewesen wäre. Der Supermarkt-Kunde gibt sich erleichtert: „ Nochmal Glück gehabt, hatte das vor ca 1 Jahr aber schonmal, da war aber kein Pfand dabei, und ich könnte schwören damals hab ich auch Maltesers gekauft!“ Sind also zuletzt die beliebten roten Schokokugeln der Ursprung allen Übels?