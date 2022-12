Döner für 3,50 Euro – Rewe-Angebot sorgt für Frust bei Kebab-Buden

Von: Markus Merz

Die Zeiten, in den es einen Döner unter 5 Euro gab sind vorbei. Oder doch nicht? Rewe sagt den Dönerbuden-Besitzern nun den Kampf an.

Der Preis für einen Döner ist in Deutschland zum Symbol für die hohe Inflation geworden. Kaum noch eine Dönerbude, in der des Deutschen Lieblingsessen noch unter 6 Euro zu haben ist. Nicht selten kostet die türkische Spezialität 7,50 Euro. Mancherorts sogar mehr. Ob damit schon das Maximum erreicht ist? Fraglich. Doch es gibt sie tatsächlich noch, die günstigen Döner. Die Supermarktkette Rewe verkauft Döner nun besonders günstig.

Nicht wenige Rewe-Filialen bieten in Deutschland warmes Mittagessen an eigens dafür eingerichteten Theken an. Immer häufiger sind dort auch Döner-Angebote zu finden (so auch im Rewe im Weipertzentrum in Heilbronn). Und die haben es in sich. Neben anderen hauptsächlich fleischlastigen Auswahlmöglichkeiten wie Schnitzel, Cordon Bleu, einem halben gegrillten Hähnchen oder einer Currywurst gibt es nicht selten auch Döner. Und zwar für 3,50 pro Portion. Das liegt deutlich unter dem deutschlandweiten Schnitt für einen Kebab, der aktuell bei knapp über 6 Euro liegt.

Rewe-Döner für 3,50 Euro – inklusive Käse

Wer nun meint, dass Rewe vielleicht kleinere Döner anbietet, als mancher Buden-Besitzer, der irrt. Ganz im Gegenteil. Die Portion Schafskäse ist im Preis inbegriffen. Kostet anderswo fast immer 50 Cent extra.

Klar, dass so mancher Dönerbuden-Besitzer da zornig wird. echo24.de hat bei mehreren Döner-Verkäufern nachgefragt. Viele sind einfach nur frustriert und verärgert. Ein Restaurant-Betreiber, der nicht genannt werden will, schimpft: „Klar, dass eine riesige Supermarktkette solche Preise anbieten kann und wir kleinen Ladenbesitzer da in die Röhre schauen. Würde ich meinen Döner noch für 3,50 Euro verkaufen, könnte ich in vier Wochen zumachen.“

Dönerbuden-Besitzer frustriert wegen Rewe-Preis

Wie lange Rewe an dem Angebot festhält, ist derweil unklar. Den Preiskampf werden die Dönerbuden-Besitzer aber in jedem Fall verlieren. So viel ist klar.