Frau kann kuriosen Kassenzettel von Freund kaum fassen: „Hatte schon Angst“

Von: Victoria Krumbeck

Wenn das Lieblingsprodukt im Angebot ist, dann greift man schonmal gerne zu. Ein Mann konnte wohl nicht genug kriegen und kaufte 21 Mal das gleiche Produkt.

München - Normalerweise schenkt man den Kassenzetteln im Supermarkt kaum Beachtung. Denn so oder so ist der Einkauf für das Gefühl viel zu teuer. Doch manchmal lohnt sich ein genauer Blick, denn so lassen sich skurrile Produkte finden, wie etwa „lebende Tiere“. Manche Kassenzettel lassen Kunden auch abergläubisch werden. Eine Frau entdeckte den Kassenzettel ihres Freundes, der ziemlich außergewöhnlich erschien. Ein Produkt hatte es ihm wohl besonders angetan.

Supermarkt-Kassenzettel: Mann kauft 21 Mal das gleiche Produkt

„Was ist da passiert?“, das dachte sich wohl die Frau, die die Supermarkt-Quittung ihres Freundes auf Reddit teilte. Dieser zeigte nämlich, dass der Mann 21 Mal die „Chocolove Bar“ kaufte. Der Schokoriegel kostetet immerhin 1,89 Euro, sodass der Freund fast 40 Dollar für die Süßigkeit ausgab. Überraschenderweise schafften es auch Fleischbällchen in den Einkauf, die sich nach den ganzen Riegeln unten einreihten. Der Kassenzettel stammte von dem Supermarkt „New Leaf“ in einer US-amerikanischen Filiale.

Mehr als 1.700 Menschen schien der Kassenzettel zu bewegen. Vor allem die Fleischbällchen sprangen den Nutzern ins Auge. „Ich hatte schon Angst, dass er die Fleischbällchen vergisst“, schrieb ein User. „Wenigstens hat er nicht das wichtigste vergessen, die Fleischbällchen“, so ein weiterer Nutzer. Ein anderer fand die Bällchen erst, nachdem die Nutzer etwas in den Kommentaren dazu geschrieben hatten. Der Fokus lag bei dem Kassenzettel eindeutig auf etwas anderem.

Supermarkt-Kassenzettel: Produkt offenbar im Angebot

Andere wunderten sich, warum er genau 21 Schokoriegel kaufte. „Ich habe sogar zweimal gezählt, warum hat er 21 Stück gekauft?“, fragte sich ein Nutzer. „Wollte er ein goldenes Ticket oder so finden?“, spekulierte ein weiterer User.

Ein Reddit-Nutzer klärte auf, dass die Schokoriegel in einer anderen Filiale um 50 Prozent reduziert waren. Weitere User gaben ebenfalls Belege für die Theorie. Sie schrieben, dass die Riegel in der Regel fast doppelt so viel kosten würden. Nicht auszuschließen, dass der Freund einfach nur sparen wollte.

Da sich Lebensmittelhersteller und Supermärkte momentan wegen der Preise streiten, bleiben einige Regale leer. Teilweise sind auch Schokoladen-Produkte betroffen. Vielleicht lassen sich dann auch bald bei uns solche Kassenzettel finden, wenn Kunden bei ihrer Lieblingsschokolade zuschlagen. (vk)