Supermarkt-Kunde findet angenagte Chipstüte im Regal - ein gängiges Problem?

Ein Kunde entdeckte im Supermarkt eine Chipstüte mit einem Loch, sie ist vermutlich angenagt. Ehemalige Supermarkt-Mitarbeiter kennen das Problem.

Gesund sind sie zwar nicht, aber trotzdem sind sie bei vielen Menschen einer der beliebtesten Snacks: Chips. Ein Edeka-Kunde machte kürzlich allerdings einen ekligen Fund in seiner Chipstüte. Nun entdeckte ein weiterer Kunde beim Einkauf im Supermarkt etwas, das wohl auch bei ihm den Appetit auf Chips vergehen ließ. Denn es machte den Anschein, dass dort Nagetiere am Werk waren.

Kunde findet angenagte Chipstüte - ein gängiges Problem in Supermärkten

Der Kunde zeigte auf Reddit ein Foto einer Chipstüte, die ein größeres Loch am unteren Ende hatte. Er warf zudem die Frage in den Raum: „Hat mein Supermarkt ein Problem mit Nagern?“ Um welchen Supermarkt und welche Chipsmarke es sich handelte, war auf dem Foto nicht zu erkennen. Lediglich, dass es Paprika-Chips waren.

In den Kommentaren des Beitrags schrieb eine Person, die angeblich ein ehemaliger Edeka-Mitarbeiter ist: „So etwas passiert häufiger, auch gerne in größerem Ausmaß. Ist natürlich richtig sch**** und die Ware landet im Müll und normalerweise nicht im Regal.“ Eine weitere Person, die ebenfalls mal in einem Supermarkt gearbeitet habe, schlug in die gleiche Kerbe: „Wir hatten ständig Mäuse. Es wurden zwar Fallen aufgestellt, aber die bringen nichts, denn die Mäuse finden im Supermarkt logischerweise so viel zum Fressen, dass sie nicht zu den Fallen gehen.“

Manche Supermarkt-Regale bleiben leer oder fast leer

Dass sich Nagetiere an den Produkten im Supermarkt zu schaffen machen, scheint also keineswegs eine Seltenheit zu sein. Die Supermärkte haben dieser Tage allerdings noch weitere Probleme. Denn wegen des Ukraine-Kriegs, der Energiekrise und dem Mangel an Verpackungen werden bleiben manche Regale momentan leer oder fast leer. (jg)