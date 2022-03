Einkaufszettel bringt Supermarktkunde ins Grübeln: Soll ich das „als spirituelle Inspiration sehen“?

Ein Kunde hat im Supermarkt einen lustigen Einkaufszettel gefunden. Die amüsante Auflistung könnte am Ende sogar eine inspirierende Wirkung haben.

München – Mit ausartenden Hamsterkäufen und leeren Supermarkt-Regalen macht das Einkaufen von Lebensmitteln derzeit oft nicht besonders viel Spaß. Da kann man schon jede Aufheiterung gut gebrauchen. Für einen Supermarkt-Kunden kam diese in Form eines Einkaufszettels, der definitiv einen Schmunzler wert ist. Um den Zettel mit der Welt zu teilen, postete der Kunde die Liste auf Twitter und fragte in die Runde, was er nun mit diesem Fundstück anfangen soll. „Als spirituelle Inspiration sehen?“, schreibt er unter das Foto.

Einkaufszettel sind ein beliebtes Hilfsmittel der Deutschen – und können ziemlich lustig ausfallen

Einer Umfrage vom Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels zufolge überlegen sich drei von vier Bürgern, was sie bei einem Großeinkauf brauchen. 84 Prozent davon schreiben sich – um auch ja nichts zu vergessen – ganz klassisch eine Einkaufsliste. Nur jeder fünfte nutzt für den wöchentlichen Großeinkauf eine App. Bei einer so alltäglichen Tätigkeit scheinen sich die meisten Menschen also noch auf eine altmodische Vorgehensweise zu verlassen.

Zum Glück, denn ohne klassische Einkaufslisten hätten wir jetzt nichts, worüber wir uns amüsieren könnten: Der ursprüngliche Besitzer und Verfasser des im Supermarkt gefundenen Einkaufszettels hat seine Liste zunächst in zwei Segmente aufgeteilt. Wie auf dem Foto zu sehen ist, lautet die erste Kategorie „Essen“. Darunter fallen für den Schreiber offenbar Kekse, Eis, Maoam, Pickup und „Köriwurstchips“.

Unter der zweiten Kategorie „Gesund“ stehen dann lediglich Bananen. Ein ausgewogener Speiseplan sieht zwar anders aus, aber für einen entspannten Fernsehabend ist diese Einkaufsliste doch genau das Richtige.

Inspirierende Wirkung einer Einkaufsliste? Supermarkt-Kunde findet lustigen Zettel

Der twitternde Supermarkt-Kunde hatte derweil ganz andere Fragen zu dem Einkaufzettel, der ihm in die Hände gefallen ist. Mit den Fragen „Was soll ich damit machen? Mitbringen? Als spirituelle Inspiration sehen?“ richtet er sich an die Twitter-Community. Dort sorgte erst kürzlich ein Döner zum Frühstück für Aufsehen – der sehr abenteuerlich belegt war. Was der Supermarkt-Kunde im Endeffekt mit seinem lustigen Zettel-Fund gemacht hat, bleibt offen – vielleicht hat er seine eigene Einkaufsliste ja einfach über den Haufen geworfen und sich selbst die Snacks besorgt.