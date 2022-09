Explodierende Lebensmittelpreise: Doch ein Supermarkt-Produkt wird endlich wieder günstiger

Von: Stella Henrich

Angesichts explodierender Preise bei Lebensmitteln, dürften sich Verbraucher jetzt darüber freuen, dass der Preis für zumindest ein Produkt beim Einkaufen wieder günstiger wird.

München ‒ Noch im Juli war Bio-Milch bei den Discountern mit einem durchschnittlichen Preis von 1,69 Euro so teuer wie nie zuvor. Das führte zu einer stark sinkenden Nachfrage bei den Verbrauchern. Die Händler reagieren darauf jetzt mit einer ordentlichen Preissenkung. „Aldi legt vor und die anderen ziehen nach“, berichtet die Lebensmittel-Zeitung. Die Discounter hoffen damit, dass die Kunden nun zugreifen, wenn sie die Preise für Bio-Milch erstmals seit Wochen wieder reduzieren. Ein Liter Bio-Milch kostet inzwischen 1,45 Euro. Fettarme Milch gibt es jetzt für 1,35 statt 1,59 Euro, so das Branchenblatt.

Hintergrund des Preiskrieges ist ein erbitterter Kampf um die Einkaufspreise zwischen dem Lebensmittelhandel und den Erzeugern von Bio-Milch. So hat etwa Schwarzwaldmilch - einer der führenden Anbieter - den Milchauszahlungspreis seit Dezember für Bio-Milch von netto 50,5 Cent pro Kilogramm auf 60,0 Cent pro Kilogramm ab Juli erhöht. Diesen Preissprung hat der Handel ganz offenbar mit stark verteuerten Preisen an Kunden weitergegeben und „sich einen Puffer für weitere Steigungen der Einkaufspreise zu verschaffen“, so die Lebensmittel-Zeitung weiter. Eine Vermutung, die auch der Präsident des Ökobauern-Verbands Bioland bekräftigt.

Ich vermute, sie wollen aktuell die Preisgrenzen für Biomilch austesten.

Lebensmittelpreise: Verbraucher weichen auf Alternativen aus

Die Verbraucher haben diesen Test ganz offensichtlich nicht akzeptiert. Ein großer Abfüller berichtete von einem Nachfrageeinbruch von 30 Prozent. Die Konsumenten wichen auf konventionell erzeugte Milch aus. Das sei kontraproduktiv, so Jan Plagge im WamS-Interview weiter. „So schaffen wir die Agrarwende nicht.“ Über die jetzige Preiskorrektur dürften sich demnach nicht nur der Bioland-Präsident, sondern auch Molkereien und Biobauern freuen.

Diese Milchkühe sind nach ihrem Weidegang wieder in ihrer Gehege-Box angekommen. (Symbolfoto) © Sylvio Dittrich/imago

Ähnlich wie im Bio-Milch-Sektor sieht die Situation auch bei Frischfleisch aus. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hatte sich Fleisch nach Angaben des Statistischen Bundesamtes besonders kräftig verteuert. Im Mai 2022 war demnach Fleisch im Schnitt 16,5 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Die Preise für sämtliche Lebensmittel waren in diesem Zeitraum um 11,1 Prozent gestiegen. Die Nachfrage nach Fleisch kam trotz des guten Grillwetters in den Sommermonaten nicht in Schwung. Wie der Agrar-Informationsdienst AMI bestätigt. Die Konsumenten reduzierten ihren Fleisch-Konsum. Ihre Schmerzgrenze war erreicht. Experiment gescheitert, was man eigentlich bereits seit vergangenem Jahr hätte wissen können.

Lebensmittelpreise: Regionale Anbieter als Alternative

Discounter Aldi reagiert als Taktgeber der Branche zwischenzeitlich mit sinkenden Preisen für Fleisch, um den Kunden Kotelett, Wurst und Steaks wieder schmackhaft zu machen. Dabei können Verbraucher, die regional einkaufen, „viel beim Essen sparen“, sagt eine, die es wissen sollte. Regina Blasi vom Hofladen im bayerischen Dorfen. „Das ist teilweise sogar wirklich günstiger als in den Supermärkten“. Sie weiß, dass steigende Kosten nicht einfach komplett auf Kunden ungelegt werden können. Und idealistisch wie Blasi ist, fügt sie hinzu: „Wer regional und saisonal einkauft, kauft günstig ein.“



