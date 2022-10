Nächster Knall im Supermarkt-Regal: Rewe schmeißt Kellogg‘s aus dem Sortiment

Von: Stella Henrich

Erst flogen die Produkte von Mars bei Rewe aus den Verkaufsregalen, jetzt geht es Kellogg’s an den Kragen. Grund ist ein Streit zwischen Hersteller und Händler.

Köln/München – Der Streit um Preiskonditionen im Handel geht in die nächste Runde. Diesmal nimmt der Supermarkt-Riese Rewe das Cerealien-Sortiment der Marke Kellogg’s aus seinen Regalen. Für viele Kunden sind jedoch die Müslis, Haferflocken oder Cornflakes des US-Lebensmittelherstellers ein fester Bestandteil des Frühstücks. Rewe bietet aber eine Alternative und stellt sein eigenes „ja“-Cerealien-Sortiment in die Regale, sodass keine Lücken für die Verbraucher im Verkaufsraum entstehen sollen.

Rewe wirft Kellogg‘s aus den Regalen: Konnten sich nicht auf den Preis einigen

Die Situation habe sich seit Wochen angedeutet, berichtet jetzt die Lebensmittel-Zeitung (LZ). Denn Hersteller und Händler konnten sich bei den Preiskonditionen nicht einigen. Diese sollten laut LZ zum 1. November wirksam werden. Von einem Plus von 29 Prozent ist in Branchenkreisen die Rede. Rewe gibt sich hierzu wortkarg, bestätigt aber dem Branchenblatt, dass man mit Kellogg’s kein gemeinsames Verständnis von angemessenen Preiserhöhungen gefunden habe. Und weist gleichzeitig auf die eigenen „ja“-Produkte in diesem Segment hin.

Preiskampf im Handel: Sprecherin sieht keine Basis für Preis-Forderungen Mars-Produkten

Doch nicht nur auf Kellogg‘s-Produkte müssen die Verbraucher bei Rewe verzichten, erst vor kurzen sortierte der Händler auch Artikel von Mars aus und wurde dafür von seinen Kunden im Internet sogar gefeiert. Als Grund dafür gab eine Sprecherin der Rewe-Group gegenüber Merkur.de an, dass „wir trotz intensiver Verhandlungen derzeit keine Basis sehen, die seitens Mars geforderten Preiserhöhungen zu akzeptieren.“

Einen Teil dieser Forderungen können wir nachvollziehen. Sie resultieren aus Rohstoff- und Energiepreissteigerungen. Leider sehen wir aber auch Forderungen, die sich in ihrer Höhe mit keinem dieser oder anderer Faktoren begründen lassen. Solche Forderungen lehnen wir strikt ab, denn es kann nicht sein, dass unsere Kundinnen und Kunden in dieser schwierigen Zeit mehr als unbedingt nötig belastet werden

Nach eigenen Angaben hat der Kölner Lebensmittelkonzern bereits einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, um die Preise für seine Kunden zu stabilisieren, so die Sprecherin gegenüber Merkur.de. Dass die Sachlage bei Kellogg‘s ähnlich ist, kann nur vermutet werden.

Nun also müssen die Verbraucher nach gescheiterten Preisverhandlungen zumindest vorerst auf diese beworbenen Produkte verzichten.

