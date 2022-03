Supermärkte reduzieren haushaltsübliche Mengen von Öl - Kunden bei Blick auf Schild baff: „Uff“

Speiseöl ist in Supermärkten weiterhin knapp. Deswegen rationieren Edeka, Aldi und Co das „flüssige Gold“. Doch nun wird die haushaltsübliche Menge runtergestuft.

München – Hamsterkäufe haben in Deutschland wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Aus Angst vor Lieferengpässen infolge des Ukraine-Kriegs laden sich Kunden die Einkaufstaschen mit Mehl, Nudeln und insbesondere Speiseöl voll. Während zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem Toilettenpapier gehortet wurde, handelt es sich momentan primär um Lebensmittel mit langer Haltbarkeit. Deswegen stehen derzeit viele Kunden immer wieder vor leeren Supermarkt-Regalen.

Während die Angst vor Knappheit bei den meisten Lebensmitteln unberechtigt ist, könnte Sonnenblumenöl in Deutschland tatsächlich zur Mangelware werden. Und das scheinen sich die Menschen zu Herzen zu nehmen: Öl wird derzeit in einem solchen Ausmaß gekauft, dass Supermärkte die haushaltsübliche Menge zur Rationierung herunterstufen mussten. Jetzt dürfen Kunden teilweise nur noch eine Flasche Öl pro Einkauf aufs Band legen.

Sonneblumenöl in Deutschland könnte knapp werden – Verbraucher geraten in Panik

Da die Ukraine das wichtigste Lieferland von Sonnenblumenöl darstellt und es derzeit aufgrund des Ukraine-Kriegs keinen Nachschub gibt, könnte Sonnenblumenöl in Deutschland knapp* werden. „Die Vorräte reichen voraussichtlich noch für wenige Wochen“, mahnte der Sprecher des Verbands der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland gegenüber dpa. Verbraucher können aber auch problemlos auf andere Speiseöle wie Rapsöl oder dergleichen umsteigen – dort seien keine Lieferengpässe zu erwarten.

Trotzdem scheinen einige beim Einkaufen in schiere Panik zu verfallen: In Baden-Württemberg ist ein Streit um Sonnenblumenöl im Supermarkt derart eskaliert, dass sogar die Polizei eingeschaltet* werden musste. Auf Portalen wie Amazon oder Ebay Kleinanzeigen wird das begehrte Öl teilweise für 14 Euro pro Flasche an den Mann gebracht.

Supermärkte rationieren Speiseöl – doch haushaltsübliche Menge wird jetzt nach unten korrigiert

Die Kombination aus Lieferengpässen und Hamsterkäufen der Kunden führte schnell dazu, dass Speiseöl im Handel knapp wurde. Als Folge daraus rationierten Aldi, Edeka und Co die heiß begehrte Ware auf haushaltsübliche Mengen*. Heißt: Kunden dürfen nur noch eine bestimmte Anzahl an Flaschen Speiseöl pro Einkauf aufs Band legen.

Doch sogar diese Rationierung reicht offenbar nicht aus. Auf Twitter teilte eine Userin ein Foto, das die absurde Situation bestens zum Ausdruck bringt: Unter der Beschreibung „War grade im Edeka einkaufen... Das war das Öl-Regal“ ist ein Foto von einem Schild zu sehen, bei dem die Rationierung von Öl deutlich nach unten korrigiert wurde. Wo vorher „Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen – maximal 5 Packungen“ geschrieben stand, wurde die 5 durchgestrichen und mit einer eins ersetzt. Ein anderer User auf Twitter teilte ein ähnliches Bild von einem Schild aus einem Edeka, auf dem ebenfalls geschrieben stand, dass die Regel „Eine Flasche pro Kunde und Einkauf“ gilt.

Trotz Mangel an Sonnenblumenöl: Von Hamsterkäufen wird dringend abgeraten

Unter dem Twitter-Post sammeln sich Kommentare, die eine Mischung aus Skepsis und Belustigung über die Situation zum Ausdruck bringen. „Uff“, schreibt ein User mit zerknirschtem Smiley und fügt hinzu: „Ich hoffe, ihr habt kein Öl gebraucht.“ Eine andere Userin habe wohl bereits ähnliche Erfahrungen mit der Rationierung von Mehl gemacht.

Mit dem Mangel an Speiseöl ging auch eine Preissteigerung des „flüssigen Goldes“ einher. Weil das Öl zu teuer wurde, musste ein Wirt in Darmstadt sogar Pommes von seiner Speisekarte streichen*. Abgesehen von Sonnenblumenöl erwarten Experten laut Focus.de aber keine Lieferengpässe bei Lebensmitteln. Hamsterkäufe waren und sind also nicht notwendig. Mit diesem Appell richtet sich auch Ernährungsminister Cem Özdemir an die Bevölkerung: Er bittet darum, nicht in Panik zu verfallen und Hamsterkäufe zu unterlassen. * tz.de und merkur.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.