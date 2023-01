Kaufland-Logo nachgemacht? Kunde erkennt Ähnlichkeit zu anderem Anbieter

Von: Magdalena Fürthauer

Hat Readly das Kaufland-Logo nachgemacht? © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Das rote Kaufland-K kann man überall in Deutschland sehen. Nun zeigt ein Twitter-User die Ähnlichkeit zwischen dem Logo der Supermarktkette und dem von Readly auf.

München - Neben Rewe, Edeka und Co. ist Kaufland eine der alteingesessensten Supermarktketten Deutschlands. Nun fällt jedoch einem Twitter-Nutzer die frappierende Ähnlichkeit zwischen dem Kaufland-Logo und dem eines wesentlich jüngeren Unternehmens auf. Zufall?

Kaufland-Logo ähnelt Readly-Logo - „zu lange in der Sonne gelegen“

Kaufland wurde 1984 in Neckarsulm gegründet und hat sich seither nach und nach über die Bundesrepublik ausgebreitet. Das rote K auf weißem Hintergrund dürfte damit so ziemlich jedem in Deutschland als Logo der Supermarktkette bekannt sein.

Ein Twitter-User weist nun allerdings auf die Ähnlichkeit zwischen dem Kaufland- und dem Readly-Logo hin. Er stellt das gelbe R des Internetdienstes, der die Digitalversion von verschiedenen Printmagazinen gegen eine Abo-Gebühr anbietet, dem roten R von Kaufland gegenüber. Und tatsächlich: die Gestaltung des Logos durch ganze und angedeutete Quadrate ähnelt sich.

Dazu schreibt er süffisant: „Readly Logo ist einfach das Kaufland Logo, was zu lange in der Sonne gelegen hat.“ Ob Kaufland nun wirklich nur das Readly-Logo mit Sonnenbrand hat, ist allerdings fraglich. Währenddessen sorgt auf Twitter ein Supermarkt-Schild für Aufsehen.

Kaufland-Logo nachgemacht? Rechtsstreit nicht bekannt

Weder Readly noch Kaufland haben auf den Tweet reagiert, der dem 2012 gegründetem Digitalabo-Anbieter unterstellt, das Logo der Supermarktkette nachgemacht zu haben. Auch sind keine etwaigen Rechtsstreits bekannt.

Ob nun ähnliches Logo oder nicht, zielen Kaufland und Readly immerhin nicht auf denselben Markt ab. Vor Kurzem hatte die Supermarktkette allerdings ganz andere Sorgen: Kaufland musste sich über ein mieses Timing seitens des Lieferanten wundern. (mef)