Supermarkt überrascht mit skurrilem Verbot: „Oben ohne“ und „Barfuß“ nicht gestattet

Von: Nadja Zinsmeister

Ein Aushang an einem Geschäft weist darauf hin, dass der Eintritt „Oben ohne“ und „barfuß“ nicht gestattet ist. © Screenshot/Instagram/@notesofberlin

Kleidung beim Supermarkt-Besuch zu tragen, scheint nicht für alle ein klares Muss zu sein. Ein Geschäft sah sich deshalb gezwungen, nochmal explizit darauf hinzuweisen.

Berlin - Für einen Einkauf muss man alles andere als schick gekleidet sein. Viele greifen für den kurzen Abstecher beim Supermarkt auch mal gerne zu gemütlicher Kleidung und gehen zum Beispiel in Jogginghose ihre Lebensmittel besorgen. Natürlich Geschmacksache, aber grundsätzlich alles kein Problem – solange man überhaupt Kleidung trägt. Denn darauf verwies nun ein Supermarkt in Berlin, der wohl zuletzt anderes erlebt hat.

Geschäft weist extra auf „Barfuß“- und „Oben Ohne“-Verbot hin

Der Sommer in Deutschland ist dieses Jahr besonders heiß und trocken. Dass das aber kein Grund ist, Kleidungsteile einfach wegzulassen, betonte nun ein Geschäft in Berlin. „Ja es ist heiß und wir alle schwitzen“, heißt es auf einem Aushang, der von Notes of Berlin auf Instagram veröffentlicht wurde. Weiter schreibt das Unternehmen: „Wir legen hier aber Wert auf Bekleidung, da wir ein Lebensmittelgeschäft sind.“ Es sei deshalb vom Geschäft nochmal angemerkt, dass „Oben Ohne“ und „Barfuß“ unabhängig vom Geschlecht nicht im Laden gestattet ist. Auch bei Kaufland ist ein ungewöhnlicher Aushang eingegangen.

So einen Aushang liest man nicht alle Tage. Das scheint sich auch ein Mann namens Markus gedacht zu haben, der ein Foto des Zettels an Notes of Berlin geschickt hatte. Viele machten sich daraufhin in den Kommentaren über den Hinweis lustig oder fanden diesen skurril. „Dass solche Zettel überhaupt geschrieben werden müssen“, wunderte sich beispielsweise eine Instagram-Nutzerin. Andere hingegen konnten zumindest das Barfuß-Verbot gar nicht so richtig nachvollziehen. So fragte eine weitere Nutzerin: „Warum denn nicht barfuß. Seit wann denn das?“

Skurriles Hinweisschild verwirrt: Instagram-Nutzer klärt über Vorfall auf

Ein wenig Aufklärung zu dem Verbots-Hinweis könnte ein Instagram-Nutzer geben, der angibt, den genauen Grund für den Aushang zu kennen. „Das war in meinem Edeka“, behauptet der Mann in den Kommentaren. Weiter schreibt er: „Nach Beschwerde von meinem Freund Ralf (er ist Barfußläufer) an den Firmensitz von Edeka wurde es wieder entfernt.“

Sollte der Kommentar stimmen, wäre damit schon einmal erklärt, wie es zu dem Barfuß-Verbot überhaupt kam und dass Edeka dieses mittlerweile sogar wieder aufgehoben hat. Denn aus den Kommentaren klingt heraus, dass einige Menschen wohl aus Überzeugung immer die Schuhe weglassen. Unklar bleibt hingegen, wer bei seinem Einkauf auch das Shirt als überflüssig befunden hat. Zuletzt wunderte sich ein Edeka-Kunde über einen Rabatt-Eintrag auf seinem Kassenbon. (nz)