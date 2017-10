Hilfe, wo ist mein Auge? Suchaufruf via Facebook

Ein Surfer hat beim Surfen in Daytona Beach sein prothetisches Auge verloren. Seine Frau ruft zu Suche auf - während ein Fremder schon eine Spendenaktion startet.

Daytona Beach - Raymond Davidson hat am Mittwoch letzter Woche beim Surfen in Daytona Beach seinen prothetischen Augapfel verloren, wie clickorlando.com berichtet. Nun hat seine Frau, Carolyn Pandolfi, die sich auf Faceboook Serena Wilson nennt, einen öffentlichen Aufruf zur Suche des künstlichen Auges gestartet.

„Mein Mann war heute surfen, wie die meisten. Er hat ein prothetisches Auge, und es ist rausgefallen. Ja, wir lachen auch darüber. Es ist haselnuss-grün und sieht aus wie ein Auge. Er ist in der Nähe der Bandshell gesurft. Diese Dinger sind teuer, also sollte es jemand finden, bitte bei mir melden. Danke!“, schrieb die auf der Facebook-Seite „What‘s happening in Daytona“.

Der Post wurde über 160 Mal geteilt, mehr als 120 Kommentare hinterließen die User. Darunter auch Wortwitze, welche die Verfasser wohl mit einem Augenzwinkern schrieben, beispielsweise: „Ich werde ein Auge darauf haben“ oder „Sie haben bestimmt nicht vorausgesehen, dass das heute passieren würde“. Eine Mann fragte, ob Carolyn jetzt sauer auf ihren Mann sei, da er nun ständig andere Frauen anzwinkern würde.

Fremder startet Spendenaufruf

+ Dieses Foto wählte der hilfsbereite Fremde für seinen Spendenaufruf auf Gofundme. © Gofundme.com Bei all den Witzen ist den meisten jedoch auch die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit bewusst, und ein Fremder startete sogar eine Spendenkampagne auf Gofundme.com. „Wenn jeder, der es sich leisten kann, ein bisschen etwas spendet, ist es am Ende eine Menge“, sagte Pandolfi gegenüber dem Nachrichtenportal.

Sie erklärte außerdem, ihr Mann habe sein Auge bei einem Arbeitsunfall vor 20 Jahren verloren. Am 6. Oktober habe der derzeit einäugige Raymond einen Termin beim Augenarzt. Er und seine Frau hoffen weiterhin auf den Fund des teuren Auges - oder alternativ auf viele Spenden.

lr