Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall: So unterscheiden Sie Symptome und Ursachen

Von: Jan Knötzsch

Teilen

Der Rücken schmerzt. Es wird nicht besser und keiner weiß, was Auslöser ist: Bandscheibenvorfall, Ischias und Hexenschuss – was ist was und was wann auftritt.

Berlin – Die Crux mit dem Kreuz ist weit verbreitet: Nicht ohne Grund gelten Rückenschmerzen in Deutschland als eine Art Volkskrankheit. Ähnlich wie bei Kopfschmerzen, bei denen die Frage ist, woher sie kommen und wann man zum Arzt gehen sollte, sind auch Rückenschmerzen weit verbreitet. Bei vielen Menschen knackt und schmerzt es auf der „Rückseite“ – kein Wunder, sitzen wir doch schließlich meist viel zu viel: im Büro, in der Bahn, im Auto – und das, wo Sitzen angeblich doch sogar tödlich sein kann. Nun, ganz so schlimm wird es bei den meisten Menschen nicht sein.

Doch die Schmerzen im Rücken – egal, ob es sich nun im Rückenschmerzen im oberen Rücken, im unteren Rücken, unten links oder unten rechts im Rücken handelt – können schon mal ganz schnell zur Qual werden. Manchmal wissen Betroffene nicht genau, um was es sich denn jetzt handelt: einfache Schmerzen im Rücken, Probleme mit dem Ischias, einen Hexenschuss oder sogar einen Bandscheibenvorfall. kreiszeitung.de gibt einen Überblick über Diagnose und Ursachen sowie den Unterschied zwischen einem Hexenschuss und einem Bandscheibenvorfall.

Krux mit dem Kreuz: Bandscheibenvorfall, Hexenschuss, Ischias – wodurch Rückenschmerzen auftreten können

Ein altes Sprichwort sagt: Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Doch diese angeblich ach so entzückende Hinteransicht eines Menschen wird mehr und mehr zum Problemfall. Vor allem in solchen Momenten, in denen auch die gängigen Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol oder Aspirin nicht mehr helfen und nichts die Rückenschmerzen, die auch in Zusammenhang mit der Psyche eines Menschen stehen können, lindern will.

Schon bei Verspannungen – also dann, wenn Muskelbereiche über eine lange Zeit angespannt werden – kann es zu Rückenschmerzen kommen. Sei es aus Stress oder wegen einer falschen Haltung des Rückens: In diesem Fall bekommen Muskeln nicht mehr genug Sauerstoff und verhärten sich. Ohne ein Dehnen der Muskeln, zerren sie an den Sehnen – und die Rückenschmerzen nehmen zu.

Volkskrankheit Rückenschmerzen: Ein Arzt erklärt einer Patientin anhand eines Schaumodells der Wirbelsäule die Problematik. © imago

Doch das ist im Vergleich noch eine harmlosere Form der Rückenschmerzen, die auch durch einen Bandscheibenvorfall, einen Hexenschuss oder auch Ischias-Probleme – so werden Schmerzen bezeichnet, die durch eine Reizung der Ischiasnerven oder der Nervenwurzeln im Bereich der unteren Lendenwirbel auftreten – verursacht werden.

Bei Problemen mit dem Ischias – das berichtet unter anderem ardalpha.de über die Symptome – ist der Schmerzbereich druckempfindlich. Die Haut kann sich taub anfühlen. In manchen Fällen wirken die Füße oder Zehen wie gelähmt. Der Auslöser für Rückenschmerzen, die in Zusammenhang mit dem Ischiasnerv stehen, kann eine Verschleißerscheinung sein. Oder eine falsche Bewegung beziehungsweise auch eine Verletzung im Lendenwirbelbereich.

Rückenschmerzen vom Bandscheibenvorall oder durch Hexenschuss? Welche Anzeichen auf einen Bandscheibenvorfall hindeuten

Starke Rückenschmerzen, die bis in Arme und Beine strahlen, Taubheitsgefühle und Lähmungen – das alles könn(t)en aber auch Symptome sein, die auf einen Bandscheibenvorfall hinweisen. Die Bandscheiben kann man sich als einen Puffer vorstellen, der die Bewegung der Wirbelkörper abfedert und dafür sorgt, dass der Druck gleichmäßig auf die Wirbelsäule verteilt wird. Laut vital.de bilden sich im Laufe der Lebensjahre eines Menschen in den Bandscheiben Risse im äußeren Faserring. Dadurch kann es letztlich zu einem Bandscheibenvorfall kommen, wenn der sogenannte Gallertkern der Bandsacheibe bei Belastung in die Risse des Faserrings eindringt. Die Teile des besagten Gallertkerns können auf einen Rückennerv drücken und für starke Rückenschmerzen sorgen.

Diese Anzeichen deuten auf einen Bandscheibenvorfall hin:

Starke Schmerzen im Rücken

Lähmungserscheinungen

Sensibilitätsstörungen im Armen und/oder Beinen

Muskelverhärtungen im betroffenen Bereich der Wirbelsäule

Kribbeln, Taubheits- oder Kältegefühl im Arm oder in der Hand

Funktionsstörung der Schließmuskulatur

Meistens tritt ein Bandscheibenvorfall im unteren Rücken auf, genauer gesagt: im Bereich der Lendenwirbelsäule. Auch die Hals- und die Brustwirbelsäule können bei einem Bandscheibenvorfall betroffen sein, das kommt aber seltener vor. Die Symptome bei einem Bandscheibenvorfall sind je nach Lage und Stärke des Bandscheibenvorfalls unterschiedlich. Nicht jeder Bandscheibenvorfall äußert sich auch durch körperliche Symptome.

Von daher kann es auch vorkommen, dass ein Bandscheibenvorfall per Zufall auf einem Röntgenbild entdeckt wird. Dennoch gibt es natürlich eine Liste an Symptomen, die darauf hindeuten, dass es sich beim Grund der Rückenschmerzen um einen Bandscheibenvorfall handeln könnte.

Symptome für einen Bandscheibenvorfall

bei Belastung plötzlich auftretende oder stärker werdende Rückenschmerzen

verhärtete Muskulatur im betroffenen Bereich der Wirbelsäule

Bei Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule (LWS):

Schmerz im Gesäß oder Bein

gelegentlich Kribbeln im Bein

Lähmungen der Beinmuskulatur

Bei Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule (HWS):

Nackenschmerzen

Schmerz in Arm, Hand oder Hinterkopf

Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Kältegefühl in Arm oder Hand

im Extremfall Querschnittssyndrom mit Lähmungen und Sensibilitätsverlust

Schmerz im Rücken wird zur Qual: Welche Ursachen kann ein Bandscheibenvorfall haben – und durch welche Symptome zeigt er sich?

Doch welche Ursachen kann ein Bandscheibenvorfall haben? Bandscheibenvorfälle können zum einen genetisch bedingt sein, zum anderen aber steigern eine schwach ausgebildete Rücken- und Bauchmuskulatur das Risiko, einen Bandscheibenvorfall zu erleiden. Gleiches gilt auch für Faktoren wie Übergewicht, Rauchen, Überlastung, mangelnde Bewegung, falsche Haltungen beim Tragen, Sitzen oder Heben oder aber Fehlstellungen der Wirbelsäule, die ebenfalls zu den Ursachen für einen Bandscheibenvorfall zählen. Bei der Behandlung eines Bandscheibenvorfalls, so ardalpha.de, wird zumeist auf eine konservative Therapie gesetzt. Wobei die Rückenschmerzen, die durch den Bandscheibenvorfall auftreten, durch Medikamente gelindert werden sollen.

Zweiter Ansatz ist es, die Rückenmuskulatur durch Physiotherapie und Sport zu normalisieren. Wer an einem Bandscheibenvorfall leidet, sollte auf Sportarten verzichten, die den Rücken oder aber die Bandscheibe belasten. Aus diesem Grund sind zum Beispiel Joggen, Radfahren oder Schwimmen empfehlenswert. Nach einem Zeitraum von sechs bis acht Wochen sollten sich die Probleme und Beschwerden nach einem Bandscheibenvorfall verbessert haben oder vollkommen weg sein. In schweren Fällen allerdings kann eine Operation nötig werden.

Rückenschmerzen: Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall – wo liegt der Unterschied zwischen beiden?

Bliebe noch die noch nicht geklärte Frage, was genau der Unterschied zwischen einem Bandscheibenvorfall und einem Hexenschuss ist. Gemeinsam ist beiden, dass sowohl beim Bandscheibenvorfall als auch bei einem Hexenschuss Rückenschmerzen auftreten. Symptome eines Hexenschusses sind plötzlich auftretende Schmerzen, die sich als akuter, bohrender oder stechender Schmerz im unteren Rücken zwischen Gesäß und Rippenbogen lokalisieren lassen. Meistens treten sie nach einer abrupten und ungewohnten Bewegung auf. Betroffene sind dann in ihrer Bewegung eingeschränkt.

Die Beschwerden eines Hexenschusses klingen in der Regel eigentlich nach ein bis zwei Wochen von alleine ab. Anders als bei einem Bandscheibenvorfall kommt es bei einem Hexenschuss zu einem Reizzustand der kleinen Wirbelgelenke oder des Darm-Kreuzbeingelenks. „In der Regel treten bei einem Hexenschuss Verkrampfungen in der Muskulatur auf und Entzündungen an verschiedenen Teilen der Wirbelsäule, die in wenigen Tagen bis Wochen wieder vollkommen ausheilen“, so der Münchener Neurochirurg Dr. Marko Ständer via ardaplpha.de.