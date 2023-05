„Leben zerstört“: Tänzerin soll an Gebärmutter operiert werden – nach der OP fehlt ihr ein Arm

Von: Ulrike Hagen

Eine Frau geht ins Krankenhaus, um sich Myome herausoperieren zu lassen. Als sie aufwacht, hat man ihr die Gebärmutter entfernt und einen Arm abgenommen.

Rio de Janeiro – Was einer brasilianischen Tänzerin passierte, erinnert an die schlimmsten Alpträume, die wahr werden: Die Frau begab sich aufgrund einer Gebärmutteroperation ins Krankenhaus. Doch der Eingriff ging völlig schief. Nicht nur, dass ihr die gesamte Gebärmutter entfernt wurde. Die 35-Jährige verlor schließlich auch noch ihren linken Arm.

Alessandra dos Santos Silva wollte sich Myome in der Gebärmutter entfernen lassen, und kehrt mit einem amputierten Arm nach Hause zurück. © TV Globo

Tänzerin soll an Gebärmutter operiert werden – nach der OP fehlt ihr ein Arm

Es begann alles mit Unterleibsbeschwerden, über die Alessandra dos Santos Silva im vergangenen August klagte, wie das brasilianische Nachrichtenportal globo.com berichtet. Die Frau hatte Schmerzen und Blutungen, ärztliche Untersuchungen deuten auf Myome hin. Experten empfahlen ihr eine operative Entfernung der Wucherungen in der Gebärmutter. Sie begann mit den Vorbereitungen und versuchte, einen Termin für den Eingriff zu bekommen.

Krankenhaus soll Myome entfernen und nimmt Patientin die ganze Gebärmutter heraus

Am 30. Januar, also fast sechs Monate später, erhielt Alessandra endlich einen Anruf von der Frauenklinik Heloneida Studart in São João de Meriti, einem Bezirk in Rio, die sie zur Operation einbestellt. Am 3. Februar wurde Alessandra im Spital aufgenommen und operiert. In der darauffolgenden Nacht stellten die Ärzte eine Blutung bei ihr fest. Am nächsten Morgen informierte das Krankenhaus die Familie, dass Alessandra sich einer totalen Hysterektomie unterziehen müsse – der vollständigen Entfernung der Gebärmutter.

Das ist alles, woran ich mich wirklich erinnere, wie ich in einem anderen Krankenhaus ohne meinen Arm aufgewacht bin.

Abgebundene Arme, eiskalte Hände: Arm von Tänzerin stirbt im Krankhaus ab

Als Verwandte Alessandra am nächsten Tag besuchten, wurde sie intubiert, die Fingerspitzen an ihrer linken Hand waren dunkel verfärbt. Ihre Mutter berichtet, die Arme und Beine ihrer Tochter seien eng verbunden und „kalt“ gewesen. Tags darauf wurde die Familie dann darüber informiert, dass Alessandra – immer noch intubiert – in das Aloysio de Castro State Institute of Cardiology (Iecac) verlegt werden muss. Angehörigen zufolge war der Arm der Tänzerin zu diesem Zeitpunkt praktisch schwarz.

„Leben zerstört“: Frau soll an Gebärmutter operiert werden und wacht mit amputiertem Arm auf

Die Iecac-Klinik informierte die Angehörigen, dass eine versuchte Drainage nicht funktioniert hatte. Man müsse sich nun zwischen „Alessandras Leben oder ihrem Arm“ entscheiden, da sich die Nekrose, also das Absterben der Zellen in ihrem Arm, ausbreiten würde. Die Familie stimmt der Amputation zu. Als die Tänzerin aufwacht, muss sie feststellen, dass ihr Arm amputiert worden war: „Das ist alles, woran ich mich wirklich erinnere, wie ich in einem anderen Krankenhaus ohne meinen Arm aufgewacht bin.“

Sie haben es geschafft, mein Leben zu beenden. Sie haben meine Arbeit, meine Karriere, meinen Traum – alles zerstört.

35-Jährige überlebt nur, weil ihre Freunde für ihre Krankenhaus-Verlegung kämpfen

Die Familie der Tänzerin hat inzwischen erklärt, dass sie nur dank der unermüdlichen Hilfe ihrer Freunde, die dafür kämpften, dass sie nach der medizinischen Fahrlässigkeit in ein anderes Krankenhaus kam, noch am Leben ist.

Alessandra, die seit 11 Jahren verlobt ist, sagte, sie habe immer davon geträumt, Kinder zu haben. Dieser Wunsch wird nach der Entfernung ihrer Gebärmutter nicht mehr in Erfüllung gehen. Auch wisse sie nicht, wie sie zukünftig ihren Lebensunterhalt bestreiten soll, weder könne sie noch als Tänzerin auftreten noch mit einer Hand in einem Schönheitssalon arbeiten. „Ich möchte, dass die Verantwortlichen zahlen, dass das Krankenhaus die Verantwortung übernimmt, denn sie haben es geschafft, mein Leben zu beenden. Sie haben meine Arbeit, meine Karriere, meinen Traum ... alles zerstört“, sagt die Brasilianerin.

Die Behörden äußerten sich bisher nicht zu den Gründen für die Amputation. Das Gesundheitsministerium und die Zivilpolizei untersuchen den Fall.