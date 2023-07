Seltener Fund: Forscher filmen zum allerersten Mal meterlangen Riesenfisch

Vorbote einer Katastrophe?

Vor Taiwan entdecken Forscher unter Wasser einen riesigen Fisch mit seltsamen Löchern im Körper. In Japan gilt dessen Auftauchen als ungutes Zeichen.

Bremen/Taipeh – Im Meer vor Taiwan haben Forscher Ende Juni eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Wie ein Video zeigt, schwebte plötzlich ein meterlanger, silberner Fisch vor ihnen. Es handelte sich um einen Riemenfisch. Tiere dieser Art konnten bislang nur sehr selten lebend beobachtet werden. In dem Video fallen an dem Fisch tiefe Löcher auf, die sich in seine Haut gegraben haben. Die Forscher glauben an einen traurigen Hintergrund für die Begegnung.

Video: Forscher filmen meterlangen Riemenfisch – mit Löchern in den Flossen

Einer der Forscher streckt die Hand aus, berührt die Haut des Fisches, die im Wasser silbern, an einigen Stellen rosa schimmert. Im Hintergrund schwimmen zwei seiner Kollegen vorbei. Die Taucher wirken winzig im Vergleich zu dem seltenen Meerestier. Die Kamera bewegt sich vom Kopf des Fisches nach unten. Und da fallen sie auf: Zwei kreisrunde Löcher an der Rückenflosse des Fisches. Wie die New York Post berichtet, gehen die Forscher davon aus, dass dies Angriffsspuren von einem Hai sind.

Der Tauchlehrer Wang Cheng-Ru, der das schlangenartige Tier Ende Juni zum ersten Mal in seiner langen Tauchkarriere sah, sprach über die Begegnung mit dem 2,5 Meter langen Fisch. Der Riemenfisch „muss im Sterben gelegen haben“, zitiert das US-Blatt ihn. Deshalb „schwamm er in flacheres Wasser.“

Riemenfische Riemenfische sind schlangenartige Knochenfische, die in allen tropischen und gemäßigten Ozeanen vorkommen. Dennoch werden sie sehr selten gesichtet. Die Tiere sind meist in Wassertiefen zwischen 20 und 200 Meter anzufinden, können aber bis zu einer Tiefe von 1.000 Meter vorkommen. Erstmals konnte 2008 ein Tauchroboter einen Riemenfisch im Golf von Mexiko filmen. Mit einer Maximallänge von 8 Metern halten Riemenfische den Rekord der längsten Knochenfische. 2013 tauchte ein Exemplar mit 5,5 Metern vor der Küste Kaliforniens auf. (Quelle: fischlexikon.eu)

Riemenfische: Sage aus Japan sieht Fische als Vorboten für Katastrophen

In Japan gelten die riesigen Riemenfische als Vorboten für Katastrophen. Es heißt, dass die Tiere vor Erdbeben oder Tsunamis stranden. Sie sollen sich absichtlich an die Oberfläche tragen lassen, um sich vor dem drohenden Beben an den Strand spülen zu lassen. Die Mythologie wurde 2011 beim Erdbeben und Tsunami in Fukushima verstärkt, da in den zwei vorherigen Jahren Dutzende der riesigen Fische an Land gespült wurden.

Experten zufolge ist das angebliche Omen ein Mythos. „Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für einen Zusammenhang, daher glaube ich nicht, dass man sich Sorgen machen muss“, erklärte Hiroyuki Motomura, Professor der Ichthyologie an der Universität Kagoshima. „Ich glaube, dass diese Fische dazu neigen, an die Oberfläche zu steigen, wenn ihre körperliche Verfassung schlecht ist, und mit der Wasserströmung aufzusteigen, weshalb Riemenfische so oft tot sind, wenn sie gefunden werden“, zitiert ihn die New York Post. Forscher filmten vor Kurzem vor den Bahamas zudem einen „Monster-Hai“ – er war größer als ihr U-Boot. (chd)

