Tankstelle äußert plausiblen Wunsch per Klartext-Zettel - doch viele tun sich damit schwer

„Vielleicht ist es doch möglich ...“

+ © Notes of Germany / Instagram Der Zettel hängt angeblich in einer Tankstelle in Aachen. © Notes of Germany / Instagram

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Armin T. Linder schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Tankstellen-Zettel sorgt für Diskussionen bei Instagram. Der Wunsch darauf ist plausibel - und doch tun sich viele damit schwer.

Aachen - Ein computerbeschriebener Zettel zieht bei Instagram viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Seite „Notes of Germany“ hat ihn am Samstag gepostet, schon in den ersten drei Stunden gab es hunderte Likes und zahlreiche Kommentare. Aufgehängt hat den Hinweis den Angaben zufolge eine Tankstelle in Aachen. Auch wenn die Echtheit natürlich nicht bestätigt ist, so deutet nichts auf einen Fake hin, zumal es gleich zwei Fotos gibt.

Tankstelle mit Zettel-Appell: Bitte Zapfsäulennummer merken!

„Sehr geehrte Kunden“, beginnt der Zettel. „Für einen reibungslosen Ablauf wäre es von Vorteil, wenn Sie uns die Zapfsäulennummer, an der SIE getankt haben, sagen würden. Wir wissen natürlich, dass Sie gerade erheblichen Stress haben, aber vielleicht ist es doch möglich, sich eine Zahl von 1....7 kurzfristig zu merken!!! Vielen Dank.“ Aus den Worten spricht wohl eine gehörige Portion Genervtheit - wie auch die Hoffnung, mit dem Aushang eine Besserung zu bewirken.

Einer Nutzerin, die nach eigenen Angaben selbst in einer Tankstelle arbeite, spricht der Zettel aus der Seele. „Das hätte ich auch gern bei mir in der Tankstelle für unsere Kunden. Kann ich so nachvollziehen“, schreibt sie. „Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Zettel definitiv gerechtfertigt ist“, meint ein weiterer Nutzer.

Tankstellen-Kunden tun sich soooo schwer mit den Nummern

Doch in den Kommentaren zeigt sich auch ein Problem. So mancher Tankstellen-Kunde beteuert, sich immer wieder die Zapfpunkt-Nummer merken zu wollen. Es aber einfach nicht zu schaffen. „Warum vergisst man die Nummer eigentlich jedes verdammte Mal wieder?“, heißt es in einem Kommentar. „Kann ich mir nie merken“ und „Ich vergess es auch immer wieder. Keine Ahnung, warum“ in weiteren. Und eine Person schreibt: „Jeder weiß doch, dass man an der Kasse immer noch mal aus dem Fenster gucken muss, um die Nummer zu wissen“

Vielleicht sorgt die Aufmerksamkeit, die der Zettel jetzt bei Instagram bekommt, ja zumindest für noch mehr guten Willen bei den Tankstellen-Kunden. Auch wenn der nicht jede Gedächtnisschwäche verhindern wird. Nicht bekannt war hingegen vielen, worauf mehrere Feuerwehren hinweisen: „Umgefallene“ Kegel an der Straße nicht wieder aufstellen! (lin)