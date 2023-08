„Das ist so schlimm“: TV-Reporterin von schlimmstem Heiratsantrag aller Zeiten überrascht?

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Eine Reporterin wird zu einem Tatort gerufen, um eine Eilmeldung fürs Fernsehen aufzunehmen. Sie ahnt nicht, dass ihr ein Heiratsantrag bevorsteht.

Birmingham – Immer wieder überraschen Partner ihre Liebsten mit außergewöhnlichen Heiratsanträgen. Äußerst emotional erlebte diesen besonderen Tag nun auch eine TV-Reporterin aus Alabama. Doch anders als üblich lag dies nicht ausschließlich an der bedeutenden Frage nach dem „Ja“, sondern auch an den Umständen des Antrags.

„Da war ich nun und dachte, ich würde eine Eilmeldung bei abc3340 melden“, schreibt die Reporterin namens Valerie Bell über ihr Erlebnis auf der Nachrichtenplattform X (vormals Twitter). Sie wurde an einen See unter dem Vorwand gerufen, dass es dort einen Vorfall häuslicher Gewalt gegeben habe. In einem Video, das sie ebenfalls veröffentlichte, ist sie sehr ernst im Gespräch mit einem Polizisten zu sehen.

Die Reporterin spricht mit einem Polizisten - nichtsahnend, dass ihr Freund hinter ihr kniet. © Twitter @ValerieBellTV

TV-Reporterin an „Tatort“ von Freund überrascht: Schlimmster Heiratsantrag aller Zeiten?

„Ich wünschte, wir würden uns aus schöneren Gründen treffen“, sagt sie deutlich bedrückt im Gespräch mit dem Polizisten und fragt nach Details des Vorfalls. „Wir bekamen einen Anruf über häusliche Gewalt nicht unweit von hier“, behauptet der Polizist ernst. Doch die erfundene Geschichte ist nichts für leichte Nerven. Weiter erzählt er, dass der Familienvater beim Eintreffen der Polizei mit seiner Familie im Auto abgehauen und in einen See gerast wäre.

Die Situation wird immerhin schnell aufgelöst. „Stört es Sie, wenn ich mir Notizen mache?“, fragt die Reporterin. „Natürlich, aber vielleicht möchten Sie sich erst einmal umdrehen“, antwortet der Polizist nur. Die Journalistin dreht sich um und bricht in Tränen aus: Hinter ihr kniet ihr Freund mit einem Ring in der Hand. Er macht ihr einen Antrag.

„Das ist so schlimm“: Reporterin muss Heiratsantrag-Überraschung erstmal verarbeiten

Die Reporterin bricht in Tränen aus. Nicht nur, weil sie überwältigt von dem Antrag ist. „Ich muss erstmal verarbeiten, was gerade passiert“, sagt sie unter Tränen. „Ich dachte gerade noch, dass da Kinder im Wasser sind. Das ist so schlimm.“

Am Ende nimmt sie den Heiratsantrag trotzdem gerührt an. „Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein“, schreibt sie zu dem Video. Damit ist der Heiratsantrag zum Glück gut ausgegangen für das Pärchen. Eine skurrile Umgebung für einen Antrag bleibt der Fake-Tatort allerdings. „Konnten sie sich keine bessere Hintergrundgeschichte einfallen lassen? Mein Gott“, kommentiert zum Beispiel ein User das Video. (nz)