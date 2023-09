Selbstfahrende Autos verursachen massiven Stau – „Roboter gegen die Menschheit“

Autonomes Fahren soll den Verkehr einfacher machen. Doch häufig ist die Technik immer noch nicht so weit, dass sie ihr Versprechen auch halten kann.

Austin/München – Während die Europäische Union über eine neue umstrittene Führerschein-Richtlinie diskutiert, sind in Teilen der USA unbemannte und selbstfahrende Autos im öffentlichen Straßenverkehr bereits angekommen. Beides zielt darauf, den Straßenverkehr sicherer, flüssiger und einfacher zu gestalten. Doch offensichtlich können autonome Fahrzeuge noch nicht immer das halten, was sie versprechen. In Austin im US-Bundesstaat Texas haben Dutzende Fahrzeuge ohne menschlichen Fahrer für einen kapitalen Stau und Verkehrschaos im Stadtgebiet gesorgt.

Selbstfahrende Taxis blockieren Verkehr in Austin

Unzählige Beiträge auf Social Media halten die Szene am Sonntagmorgen (17. September) fest. Fotos und Videos zeigen die Straßen des Stadtteils West Campus. Zu erkennen ist, wie der Verkehr im dicht besiedelten Stadtgebiet komplett zum Erliegen gekommen ist. Hauptprotagonisten des Staus sind dabei offensichtlich autonom fahrende Taxis der US-Firma Cruise.

An gleich mehreren Kreuzungen stehen sich die selbstfahrenden Fahrzeuge mitten auf der Straße gegenüber und versperren sich gegenseitig die Weiterfahrt. Nachfolgende Autos des Unternehmens schließen sich dem Stau einfach an – anstatt eine Kehrtwende zu machen, um eine Alternativroute zu wählen. Die Folge ist, dass Dutzende selbstfahrende Taxis derselben Firma in alle Richtungen kreuz und quer hintereinander zum Stehen kommen und auch die „normalen“, bemannten Autos in dem 20.000-Einwohner-Stadtteil in Mitleidenschaft ziehen.

Autonome Autos verursachen Stau – „Wie Roboter gegen die Menschheit“

In den sozialen Medien sorgt die Szene für Belustigung und Erstaunen. Hunderte Videos mit teils Hunderttausenden Clicks sind davon bereits viral gegangen. Ein User kommentiert unter einem Video des Staus auf Reddit: „Super, wir brauchen nicht einmal mehr Menschen, um einen Stau zu verursachen.“ Ein anderer kommentiert: „Es sieht so aus, als würden die Autos etwas gegen uns planen. Das ist wie Roboter gegen die Menschheit.“

Auf TikTok berichtet sogar ein User, dass er selbst in dem Stau gestanden hätte: „Ich stand genau vor einem dieser Taxis, es gab kein Weiterkommen und es hat mich einfach permanent angehupt.“ Doch auch ernsthafte Sorgen machen sich breit. „Was wäre, wenn die Feuerwehr oder ein Krankenwagen zu dieser Zeit in einer der Straßen gerufen wird?“, fragt sich ein User.

Selbstfahrende Autos in der Testphase: Drei US-Bundesstaaten erlauben autonome Taxis

Das Unternehmen befinde sich derzeit in einer Testphase. Das Motto laute dabei „Sicherheit zuerst“. Bislang haben die Bundesstaaten Kalifornien, Austin und Texas in den Städten San Francisco, Phoenix und Austin dem Konzern eine Sondergenehmigung erteilt, die selbstfahrenden und unbemannten Autos am Straßenverkehr teilhaben zu lassen. Seit dem häufen sich immer wieder Nachrichten von lokalen Medien, die von Staus oder anderen kuriosen Vorfällen berichten. In Deutschland erscheint dies bislang undenkbar, auch wenn beispielsweise die Stadt München bereits Systeme für selbstfahrende Autos testet.

So hatte ein Fahrradfahrer in einem Interview mit dem TV-Sender Fox 7 Austin erklärt, dass ihn ein selbstfahrendes Taxi seine gesamte Fahrt über verfolgt haben soll. Auf Social Media ging zudem ein Polizist viral, der versucht hatte, eines der unbemannten Fahrzeuge für eine Kontrolle zu stoppen. Auch in San Francisco sei es bereits mehrfach zu Staus aufgrund der selbstfahrenden Autos gekommen.

Cruise behebt Stau in Texas: „Alle Fahrzeuge verließen das Gebiet autonom“

Zu dem Stau in West Campus erklärte das Unternehmen gegenüber der Tageszeitung MySanAntonio: „Cruise überwacht kontinuierlich seine Flotte und wir wurden am frühen Morgen auf den Andrang aufmerksam gemacht. Wir konnten das Problem beheben und alle Fahrzeuge verließen das Gebiet autonom. Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.“