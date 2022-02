Krankenkasse veröffentlicht Video mit Schmuddelfilm-Darstellerin – und löst Sexismus-Debatte aus

Von: Patrick Huljina

Hodenkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei jungen Männern. Um auf die Früherkennung aufmerksam zu machen, hat eine Krankenkasse ein ungewöhnliches Video gedreht.

Hamburg - Mit ihrem Video wollte die Techniker Krankenkasse (TK) eigentlich auf die Notwendigkeit der Hodenkrebs-Früherkennung aufmerksam machen. Doch in den sozialen Medien sorgte es für eine heftige Sexismus-Debatte. Die einen finden den Clip „sexistisch und nicht witzig“, andere halten ihn für „gut gemacht“. Der Titel: „Der life-saving Handjob: So tastet du deine Hoden ab“. Die Hauptakteurin: Schmuddelfilm-Darstellerin Anny Aurora.

Krankenkasse veröffentlicht Aufklärungsvideo mit Erwachsenenfilm-Darstellerin: Sexismus-Debatte entbrannt

Die Handlung und das Erscheinungsbild des Videos mit einem jungen Mann und Anny Aurora ist anfangs deutlich an den Look von Schmuddel-Filmen angelehnt. Etwa nach der Hälfte unterbricht das Video kurz und die Frau erklärt in der restlichen Zeit anschaulich, wie man durch richtiges Abtasten der Hoden frühzeitig Krebs erkennen kann.

In den sozialen Medien sorgte der ungewöhnliche Clip für Diskussionen. „Sexistisch und nicht witzig“, findet etwa Autorin Tara-Louise Wittwer das Video. Das teilte sie ihren mehr als 150.000 Followern via Instagram mit. „Ich bin schockiert“, kommentierte eine Nutzerin dort. Auf YouTube finden sich allerdings auch zahlreiche positive Kommentare unter dem Spot. „Top, so macht man auf ein Thema aufmerksam. Etwas holzig im Schauspiel und Schnitt vielleicht, aber einen langweiligen Standard-Spot hätte ich nie komplett angeschaut“, heißt es dort beispielsweise.

Porno-Darstellerin Anny Aurora erklärt, wie Mann seine Hoden richtig abtastet. (Screenshot) © Screenshot/YouTube/Die Techniker

Verteidigt wurde das Video unter anderem auch vom FDP-Politiker Konstantin Kuhle. „Statt in borniert-spießiger Weise über die erfolgreiche Hodenkrebs-Aufklärung der Techniker Krankenkasse zu schimpfen, sollten wir denen gleich die ganze Verantwortung für die Werbung zur Corona-Impfung übertragen! Good Job“, schrieb er via Twitter.

Nach Aufklärungsvideo mit Schmuddelfilm-Darstellerin: Techniker Krankenkasse äußert sich

Die Techniker Krankenkasse selbst äußerte sich ebenfalls in einem Statement. „Eines möchten wir vorweg gerne deutlich machen: Diversität, Gleichstellung und respektvolles Miteinander sind uns sehr wichtig. Sexismus in jeglicher Form lehnen wir ab.“ Man habe „bewusst einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt und die Aufklärung darüber in einem pornografischen Umfeld platziert.“ Der Techniker Krankenkasse sei bewusst gewesen, dass das Video zu Diskussionen führen könnte. „Wir verstehen, dass das zu Irritationen führen kann, halten das Thema aber für so wichtig, dass es auch in diesem Umfeld angesprochen werden sollte.“



Allerdings sorgte auch dieses Statement wiederum für Aufregung. Ein User etwa schrieb auf Instagram: „Diese Stellungnahme macht es nur noch schlimmer!“ Eine andere Nutzerin kommentierte: „Dieser Post ist schon wieder sexistisch. Da läuft was schief bei euch in der PR Abteilung.“ Eines steht in jedem Fall fest: das Video hat die Aufmerksamkeit für Hodenkrebs-Früherkennung deutlich erhöht. (ph mit dpa)