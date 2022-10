Experten warnen vor gefährlichem Heiz-Trend: „Plötzlich kommt alles infrage, was irgendwie Wärme abgibt“

Von: Ines Baur

Ein umgedrehter Blumentopf mit Untersetzer und ein paar brennende Teelichter - das Konstrukt heißt Teelichtofen oder Teelichtheizung. © Patrick Pleul/dpa

Immer mehr Menschen suchen Alternativen, um beim Heizen zu sparen. Manche testen Methoden, wie etwa den Teelichtofen Marke Eigenbau. Feuerwehr und Schornsteinfeger sind beunruhigt.

München – Trotz steigenden Preisen und Energiekrise soll es warm in den eigenen vier Wänden sein. Um auch in der kalten Jahreszeit nicht frieren zu müssen und Geld zu sparen, greifen viele Menschen zu unterschiedlichsten Methoden. Die einen zum dicken Pullover und zwei Paar Socken. Andere zu Heizlüfter, Infrarotheizung oder auch zu offenen Feuerstellen in der Wohnung wie dem Teelichtofen – das birgt Gefahren.

Selbst gebaute Teelichtöfen können sich selbst entzünden und gefährlich sein

Im Internet finden sich unzählige Anleitungen zum Bau eines Teelichtofens. Es bedarf keiner handwerklichen Geschicklichkeit: Untersetzer, Gewindestange und einen kleinen und einen großen Blumentopf zusammenschrauben – fertig. Nicht so entspannt sehen den Trend der Deutsche Feuerwehrverband und der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Sie befürchten beim Griff zu alternativen Heizmethoden angesichts der Energiekrise ein erhöhtes Brandrisiko. Man warne vor selbstgebauten Teelichtöfen, da diese zurzeit in sozialen Medien viel Aufmerksamkeit bekämen, teilte Sprecher Andreas Walburg vom Schornsteinfeger-Verband mit.

Wie Frieder Kircher, Vorsitzender eines gemeinsamen Ausschusses von Feuerwehrverband und Brandschutzvereinigung, erklärte, könnten sich die Teelichter durch den fehlenden Abstand zueinander rasch entzünden. Dies führe wiederum zu einem gefährlichen Wachsbrand, der schnell zu einer Verpuffung oder einem Wohnungsbrand führen könne. Die Feuerwehr Braunschweig zeigt via Instagram, was schiefgehen kann.

Doch nicht nur Teelichtöfen gelten als fraglich zum Beheizen einer Wohnung. Auch andere Heizmethoden können dem Schornsteinfegerverband zufolge gefährlich sein. So sollten zum Beispiel keine Outdoor-Geräte in Innenräumen eingesetzt werden. „Plötzlich kommt alles infrage, was in irgendeiner Form Wärme abgibt. Wir erkennen hier einen gefährlichen Trend“, sagte Walburg. Der Experte betonte, dass vor allem Öfen und Kamine nur in Absprache mit den örtlichen Schornsteinfegern betrieben werden sollten.

Teelichtöfen und Outdoor-Gerätschaft in geschlossenen Räumen bergen Brand und Erstickungsgefahr

Abgesehen von der großen Brandgefahr bestehe weiter das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung, die zur Erstickung führen kann. Das unsichtbare und geruchlose Kohlenmonoxid verbreitet sich unbemerkt, verdrängt die Atemluft und kann somit tödlich für Menschen sein. Das Heizen der Wohnung mit einem Holzkohlegrill wurde in Deutschland bereits zahlreichen Menschen zum Verhängnis. (dpa/ib)