Teenager stirbt nach Kohlenmonoxidvergiftung in US-Hotel

Washington - In einem Hotel im US-Bundesstaat Michigan sorgte eine defekte Heizung dafür, dass Kohlenmonoxid austrat. Ein Teenager kam dabei ums Leben. 15 Menschen mussten ärztlich behandelt werden.

Ein 13 Jahre alter Junge ist in einem Hotel im US-Bundesstaat Michigan an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Sechs weitere Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie am Samstag bewusstlos am Pool im Inneren des Hotels gefunden worden waren, wie der Sender ABC berichtete. Der Austritt des Kohlenmonoxids soll durch eine defekte Pool-Heizung ausgelöst worden sein. Insgesamt mussten 15 Kinder und Erwachsene ärztlich behandelt werden.

Das sehr giftige Kohlenmonoxid (CO) ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn Materialien wie Holz, Kohle oder Gas ohne genügend Sauerstoff verbrennen, etwa in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen. Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Bei einer Vergiftung kommt es deshalb zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod durch Ersticken. Vor allem im Schlaf werden die Symptome nur selten bemerkt.

