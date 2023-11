Elmar Wepper ist tot: Sein Bruder kämpfte vor kurzem noch gegen den Krebs

Von: Nadja Zinsmeister

Der TV-Star Elmar Wepper ist verstorben. Der Schock sitzt tief – erst vor einem Jahr kämpfte sein Bruder Fritz Wepper noch gegen eine Krebserkrankung.

München – Am Dienstag wurde der überraschende Tod des deutschen Schauspielers Elmar Wepper bekannt gegeben. Der 79-Jährige soll am Morgen offenbar umgekippt sein, wie es Quellen aus dem engen Kreis heißt. Mit dem Tod des TV-Stars sind seine Angehörigen innerhalb kurzer Zeit bereits mit dem zweiten Schicksalsschlag in der Familie konfrontiert: Erst vor einem Jahr erholte sich sein älterer Bruder Fritz Wepper (82), ebenfalls deutscher TV-Star, noch von einer jahrelangen Krebserkrankung.

Im Juni 2022 gab es erfreuliche Neuigkeiten: Fritz Wepper durfte nach fünfzehn Monaten Aufenthalt in einer Rehaklinik endlich zu seiner Familie am Tegernsee zurückkehren. „Ich habe momentan keinerlei Probleme. Dennoch werde ich wohl im Sommer die Immuntherapie gegen den Krebs wieder aufnehmen“, sagte der „Um Himmels Willen“-Star der Bild damals über den Sieg über seine Krankheit. Jahrelang hatte der 82-Jährige gegen Schwarzen Hautkrebs gekämpft.

Elmar Wepper gestorben: Sein Bruder Fritz kämpfte jahrelang gegen Schwarzen Hautkrebs

Entdeckt wurde die Krebserkrankung im Jahr 2020, wie Fritz Wepper in weiteren Gesprächen mit der Bild erzählte. „Wir haben da etwas entdeckt, das ist krebsverdächtig“, habe es im Krankenhaus in Innsbruck am Anfang geheißen. „Sie konnten den Krebs, also dieses Melanom, nicht orten. Aber man hat Metastasen festgestellt, die wahrscheinlich davon ausgelöst worden sind.“ Laut Wepper wurden die Metastasen anschließend mit Immuninfusionen behandelt, was gut funktioniert habe. Bis März 2021: Ärzte stellten damals einen Tumor im Bauchraum fest, der Schauspieler musste notoperiert werden. Monatelang lag Fritz Wepper anschließend im Koma.

Fritz Wepper (li.) mit Bruder Elmar Wepper bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises im Prinzregententheater in München, 2019. (Archivfoto) © Eventpress Golejewski/IMAGO

Der Schicksalsschlag endete trotz Rückschläge mit einem positiven Ende. Wepper überlebte den Krebs, kämpfte sich aus dem Koma heraus zurück ins Leben. Im Dezember 2021 durfte er das Krankenhaus verlassen. „Der Krebs ist besiegt, auch die Metastasen sind dank Infusionen rückläufig. Ich bin dem lieben Gott sehr dankbar, bete auch jeden Tag“, sagte er im Februar 2022 der Bunte.

Nach Krebserkrankung: Jetzt muss Fritz Wepper um seinen Bruder Elmar trauern

Umso tragischer dürfte den 82-Jährigen nun der überraschende Tod seines jüngeren Bruders Elmar Wepper getroffen haben, sein Tod erschüttert Promis und auch Fans. Fritz Wepper hat sich bislang nicht öffentlich zu den Neuigkeiten geäußert. Sein Bruder Elmar soll laut Bild-Recherchen am Dienstagmorgen womöglich an einem Herzversagen gestorben sein, offiziell bestätigt wurden die Informationen aber noch nicht. Er lebte mit seiner Ehefrau in Planegg bei München und hinterlässt einen erwachsenen Sohn und zwei Enkelkinder.

Elmar Wepper wurde im Laufe seiner jahrzehntelangen Schauspielkarriere unter anderem durch Rollen in Fernsehserien wie „Polizei-Inspektion 1“, „Der Kommissar“ und „Der Alte“ bekannt. Seinen größten Erfolg als Filmschauspieler feierte er 2008 mit der Hauptrolle in „Kirschblüten – Hanami“ von Regisseurin Doris Dörrie. (nz)