„Irres Gefahrenpotenzial“ auf Brenner-Autobahn: Es drohen Geröll-Lawinen – wochenlange Teilsperrung

Von: Moritz Bletzinger, Bjarne Kommnick

Die Brennerautobahn A13 wird für mehrere Wochen teilweise gesperrt. © Sven Hoppe/dpa

Instabiles Material gefährdet den Verkehr auf der Brennerautobahn. Deshalb wird die A13 zum Teil gesperrt. Zu groß ist die Gefahr durch Muren.

München – Die Gefahr von Lawinen auf der Brennerautobahn führt dazu, dass ein Abschnitt der A13 in Österreich voraussichtlich für mehrere Wochen nur auf einer Spur befahrbar sein wird. Die Bedrohung durch Gesteinslawinen ist zu hoch.

Teilsperrew zwischen Österreich und Italien wird „eher Wochen als Tage“ dauern

Die Teilsperre gilt in der Nähe der Grenze zwischen Österreich und Italien. Ein Vertreter der Autobahngesellschaft Asfinag bezeichnet die Situation mit einem „irre hohen Gefahrenpotenzial“. Er schätzt gegenüber der Nachrichtenagentur APA, dass die Sperrung „eher Wochen als Tage“ andauern wird. Zu einem schweren Stau auf der Brennerautobahn ist es zuletzt auch gekommen, weil ein Lkw auf der Fahrbahn in Flammen stand. Erst kurz zuvor hatten Autofahrer am Brenner mit einem 110 Kilometer langen Stau zu kämpfen.

Besonders gefährdet ist ein Hang in der Nähe der Tiroler Gemeinde Gries am Brenner. Hier drohen 4000 Kubikmeter instabiles Material auf die Fahrbahn zu stürzen. Der Wald bietet an dieser Stelle keinen ausreichenden Schutz, so die Asfinag in einer Mitteilung.

„Besteht Gefahr, dass Masse abgleiten kann“: Experten warnen vor weiteren Muren am Brenner

Experten und das Landesamt für Geologie warnen: „Es besteht die Gefahr, dass diese Masse im Zusammenhang mit weiteren Niederschlägen in den Bereich der Autobahn abgleiten kann.“

Die erste Mure ereignete sich am Dienstag und traf ein Auto, woraufhin die A13 zunächst vollständig gesperrt wurde. Seitdem hat sich das Wetter in Österreich nicht gebessert. In der Nacht zum Freitag (3. November) hinterließ ein Unwetter eine Spur der Verwüstung im Land, viele Straßen waren durch Lawinen blockiert.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Bjarne Kommnick sorgfältig überprüft.