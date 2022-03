Kann man Telefone mit Wählscheibe eigentlich noch benutzen?

Von: Jennifer Battaglia

Sind alte Telefone noch funktionsfähig? © via www.imago-images.de

Telefoniert wird heutzutage hauptsächlich schnurlos - also per Handy oder mit einem tragbaren Festnetztelefon. Alte Telefone mit Ziffernblock oder Wählscheibe sieht man oft nur noch als Deko. Aber könnte man damit auch noch telefonieren?

Landau an der Isar - Alte Telefone sind für manche der letzte Schrei. Wer einen Blick ins Netz wirft, kann unzählige Angebote von Telefonen mit Ziffernblock oder Wählscheibe entdecken. Aber kann man diese Telefone auch noch benutzen oder sind sie nur noch für Sammler interessant und dienen zur Zierde?

Nostalgie-Telefone: Das gilt zu beachten

Um die Frage zu beantworten, haben wir bei Birgit Steier nachgefragt. Die 62-Jährige ist die Inhaberin der Firma Friedrich Reiner Telekommunikation/ Telefonmanufaktur mit Sitz im niederbayerischen Landau an der Isar. Steier und ihr Team vertreiben über die Internetseite der Firma nostalgische Telefone mit passendem Equipment, um mit ihnen wieder telefonieren zu können.

„Prinzipiell funktionieren alte Telefone“, sagt Steier. „Angerufen werden kann man immer - vorausgesetzt das Telefon an sich ist nicht defekt.“ Möchte man jedoch selbst jemanden anrufen, gestaltet sich das Ganze etwas schwieriger. Denn: Telefone mit Wählscheibe oder Tastenblock nutzen das sogenannte Impulswahlverfahren, kurz IWV. Die heutige Technik funktioniert fast ausschließlich über das Mehrfrequenzverfahren (kurz MFV). Es braucht deshalb einen Adapter, um die Impulse der Wählscheibe oder des Tastenblocks in Mehrfrequenztöne umzuwandeln, so dass sie der jeweilige Router auch versteht. Hat man einen solchen Adapter, dürfte dem Telefonieren auch mit einem älteren Apparat nichts mehr im Wege stehen.

Kabeltausch kann bei alten Telefonen notwendig sein

Und wie kann man nun überprüfen, ob das alte Telefon an sich nicht defekt ist? Steier empfiehlt, es am Router anzuschließen, sofern der Stecker auch kompatibel ist. Meist wird dafür ein sogenannter TAE-Stecker (TAE = Telekommunikationsanschlusseinheit) benötigt, salopp auch „Pferdekopfstecker“ genannt. Heutzutage werden Festnetztelefone nicht mehr direkt in die Anschlussdose gesteckt, sondern am jeweiligen Router verkabelt. Passt der Telefonstecker nicht in den Router, bleibt einem laut Steier nichts anderes übrig, als das Kabel austauschen zu lassen. „Das ist leider bei den meisten Telefonen von vor 1970 der Fall“ so die Landauerin.

Verpasst man Anrufe, kann man bei alten Telefonen nicht mal kurz in der Anrufliste nachsehen, wer angerufen hat - schließlich haben sie kein Display. Aber viele Internetrouter bieten die Möglichkeit, online auf die verpassten Anrufe zuzugreifen. Dafür muss man sich einmal über das Handy oder den Laptop in den Router einwählen und dort den passenden Menüpunkt auswählen. Wer also noch ein altes Telefon auf dem Dachboden stehen hat, kann dieses problemlos wieder zum Laufen bringen - und sorgt damit auch für einen echten Hingucker in seiner Wohnung.

