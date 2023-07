Alarmstufe Rot auf Mallorca und in Italien – Massive Hitzewelle rollt über Urlaubs-Hochburgen

Von: Karolin Schäfer

Die nächste Hitzewelle rollt über Südeuropa. In vielen Regionen gilt die höchste Alarmstufe – auf der Urlaubsinsel Mallorca klettern die Höchstwerte auf 44 Grad.

Rom/Madrid – Während in Deutschland einem Wetter-Experten zufolge, der „Wohlfühlsommer“ beginnt, geraten die Länder im Süden Europas erneut ins Schwitzen. Einheimischen und Touristen stehen Temperaturen von über 40 Grad bevor. Auf der spanischen Kanareninsel La Palma war zuletzt ein verheerender Brand ausgebrochen.

Wetter in Südeuropa: Dritte Hitzewelle beginnt in Spanien – Alarmstufe Rot auf Mallorca

Demnach ist in Spanien die dritte offizielle Hitzewelle des Sommers gestartet. In zwölf der insgesamt 17 sogenannten Autonomen Gemeinschaften rief am Montag (17. Juli) der nationale Wetter-Dienst Aemet Hitze-Alarm aus. Der TV-Sender RTVE berichtete vielerorts von leeren Straßen und vollen Stränden. Bis Mittwoch (19. Juli) soll die Hitzeblase über Spanien anhalten. Diesmal soll es neben der Region Andalusien und Teilen von Katalonien und Navarra auch auf der deutschen Urlauberhochburg Mallorca richtig heiß werden.

Bereits am Montag wurden am Ballermann 36 Grad gemessen. Für Dienstag rief Aemet für den Norden, Nordosten sowie das Zentrum der Insel sogar die höchste Alarmstufe Rot aus. Etwa 30 Kilometer östlich der Inselhauptstadt Palma sollen die Höchstwerte auf 44 Grad klettern. Das wäre dann der dieses Jahr bisher höchste auf Mallorca gemessene Wert. Zudem wird angesichts der Trockenheit mit einer hohen Staubbelastung gerechnet. Am Mittwoch dürfte es dank kleinerer Wolkenfelder zu etwas Abkühlung kommen.

Hitzewelle über Südeuropa: Brände auf Urlaubsinsel La Palma

Auf der spanischen Urlaubsinsel La Palma wüteten zuletzt heftige Brände. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen (15. Juli) nahe der Ortschaft Puntagorda ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Tausende Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Inzwischen haben die Behörden teilweise Entwarnung gegeben. Sinkende Temperaturen hätten die Ausbreitung des Feuers verlangsamt, sagte der Chef der Regionalverwaltung, Sergio Rodríguez. Nach Angaben des örtlichen Zivilschutzes, Montserrat Román, wurden durch die Flammen rund 4000 Hektar zerstört.

Zwei Personen kühlen sich an einem Brunnen auf der Piazza del Popolo ab. Fast überall in Italien stöhnen die Menschen unter der dritten Hitzewelle in diesem Sommer. © Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Derzeit wird Spanien von einer ungewöhnlichen Hitze und Trockenheit getroffen. Das Land erlebte den heißesten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wetter-Experten führen das auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurück. „Eines ist klar: Der Klimawandel verstärkt extreme Wetterereignisse“, sagte Aemet-Sprecher Ruben del Campo.

Hitze in Italien: Gesundheitsministerium ruft Alarmstufe Rot aus

Auch nahezu ganz Italien leidet unter der nächsten Hitzewelle. Das italienische Gesundheitsministerium hatte am Montag für 17 größere Städte die höchste Alarmstufe ausgerufen. In der Hauptstadt Rom wurden vom Wetterdienst der Luftwaffe Höchsttemperaturen von 39 Grad im Schatten angekündigt. Heiß wurde es auch in Florenz und Bologna sowie in Teilen der Mittelmeerinsel Sardinien sowie in Apulien im Süden.

Und die Hitze hält an: Wetter-Experten zufolge soll es in Italien am Dienstag noch heißer werden. Demzufolge gilt in 20 größeren Städten die Alarmstufe Rot. Das Thermometer könnte auf bis zu 42 Grad steigen, meldete der Wetterdienst ilmeteo.it. Um in Rom Schatten zu spenden, sollen unter anderem an Bushaltestellen Bäume in Kübeln aufgestellt werden.

Die hohen Temperaturen können zur gesundheitlichen Gefahr werden. Bei anhaltender Hitze und wenig Abkühlung drohen auch gesunden Menschen negative körperliche Auswirkungen. (kas/dpa/AFP)