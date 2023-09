Killer-Keim tötet Urlauber nach Bad in der Ostsee – Amt warnt vor „massenhaft Bakterien im Wasser“

Von: Moritz Bletzinger

Die Gefahr ist immer noch da: Ein Ostsee-Urlauber stirbt an einer Vibrionen-Infektion. Ungewöhnlich lange halten sich die Bakterien im Wasser.

Rostock – Er badete in der Ostsee, jetzt ist er tot. Das Rostocker Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) meldete am Dienstag den ersten Vibrionen-Toten dieser Badesaison. Es handelt sich um einen 74-jährigen Urlauber. Die Infektion mit dem Killer-Keim zog er sich beim Ostsee-Bad zu.

Killer-Keim in der Ostsee: Vibrionen fordern ersten Toten der Badesaison

In dieser Badesaison ist es der erste Todesfall in Zusammenhang mit dem Bakterium, schreibt das Amt. Schon Anfang Juli warnte es vor Vibrionen in der Ostsee.

Vibrionen: Stäbchenförmige Bakterien Vorkommen: In Süß- und Salzwasser, vor allem bei warmen Wassertemperaturen Symptome bei einer Infektion: Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Blutvergiftung Quelle: Robert-Koch-Institut

Vibrionen sind eine fleischfressende Bakterienart, durch Verletzungen in der Haut können sie in den Körper gelangen und eine Infektion hervorrufen, auch Haustiere können sich infizieren. Mögliche Folgen sind: Starke Schmerzen an der Wunde, Fieber, Schüttelfrost und eine Blutvergiftung. Eine Erkrankung verläuft im schlimmsten Fall tödlich, der Verlust von Gliedmaßen ist ebenfalls möglich.

Vibrionen-Alarm in der Ostsee: Ein Urlauber starb, nachdem er sich beim Baden infizierte. © Stefan Sauer/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/imagebroker/Imago

„Vibrionen noch massenhaft im Wasser“: Amt warnt vor tödlichen Bakterien

Besonders gefährdet sind immungeschwächte und ältere Menschen. Das LAGuS teilt im aktuellen Fall mit: „Der Verstorbene hatte offene Wunden und war chronisch krank.“ Größer hätte das Risiko also kaum sein können.

Die Bakterien gedeihen ab einer Wassertemperatur von 20 Grad Celsius. Dieses Jahr halten sie sich wegen des ungewöhnlich warmen und langen Sommers besonders lange. „Auch jetzt sind Vibrionen noch massenhaft im Wasser“, warnt eine LAGuS-Sprecherin in der Bild. Bislang kam es in dieser Badesaison zu insgesamt vier Vibrionen-Infektionen, im vergangenen Jahr waren es zehn. (moe)