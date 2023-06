Wetter-Experte kündigt erste Hitzewelle an – Drei Tage stehen im Fokus

Von: Helena Gries

Teilen

Das Wetter soll am Wochenende deutlich wärmer und teilweise richtig heiß werden. Vorher ziehen laut Meteorologen jedoch Schauer und Gewitter über Deutschland.

München – Der Sommer kommt - und zwar mit Temperaturen über 30 Grad. Laut Wetter-Experten steht uns in einigen Teilen Deutschlands am Freitag (9. Juni) sogar der erste Hitze-Tag des Jahres bevor. Auch am Wochenende soll die Sommer-Hitze bleiben.

Laut Definition der Meteorologen sind drei Tage mit 30 Grad und mehr am Stück sogar schon eine Hitze-Welle. Wetter-Experten haben für Freitag, Samstag und Sonntag sommerliches Wetter und Temperaturen über 30 Grad angekündigt. Vorher kann es allerdings zu lokalen Unwettern kommen.

Wetter in Deutschland: Vor der Hitze-Welle kommen Unwetter

Die Niederschläge sind laut Dominik Jung meist jedoch sehr eng begrenzt. „In der Fläche wird wenig Regen erwartet“, kündigt der Diplom-Meteorologe von wetter.net an. Die neuesten Wetterprognosen rechnen laut Jung für den Juni und den Juli mit extrem trockenen Monaten in Deutschland. „Vieles deutet auf eine neue Sommerdürre hin“, so der Wetter-Experte. Lokale Schauer sorgen da kaum für Entspannung.

Das Wetter in Deutschland beschert uns am Wochenende die erste Hitze-Welle des Jahres. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Meteorologe Alban Burster von wetter.com kündigt das „krachende Finale“ der Gewitteraktivität für Donnerstag (8. Juni) an. Auch wenn die Gewitter wieder nur ein lokales Ereignis sein werden, muss dennoch örtlich mit Unwettern gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gibt in seiner Vorhersage ebenfalls stärkere Quellbewölkung und auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit für den Donnerstag an. Vereinzelte Unwetter seien demnach wahrscheinlich.

Badespaß oder Wanderkulisse: Zehn Seen in Deutschland für einen schönen Ausflug Fotostrecke ansehen

Erste Hitze-Welle in Deutschland: Temperaturen steigen am Wochenende über 30 Grad

Und dann wird es am Wochenende richtig sommerlich warm. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr die 30-Grad-Marke geknackt werden, kündigen Wetter-Experten an. Die Hitze soll dann am Freitag beginnen. Samstag und Sonntag seien dann sogar 31 oder 32 Grad möglich. Und das Sommerwetter soll auch in der nächsten Woche kein Ende nehmen:



Donnerstag, 8. Juni 2023 24 bis 29 Grad, in der Mitte Schauer und Gewitter, sonst Sonnenschein Freitag, 9. Juni 2023 24 bis 31 Grad, meist sonnig und trocken Samstag, 10. Juni 2023 24 bis 32 Grad, viel Sonnenschein und trocken Sonntag, 11. Juni 2023 25 bis 33 Grad, meist viel Sonne, später im Westen Gewitter Montag, 12. Juni 2023 24 bis 30 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Gewitter Dienstag, 13. Juni 2023 23 bis 28 Grad, mal Sonne, mal Wolken, trocken Mittwoch, 14. Juni 2023 21 bis 27 Grad, Sonnenschein und Wolken, kaum Gewitter

Endlich werden dann auch im Norden laut Wetter-Experten etliche Sommertage mit Höchstwerten um 25 bis knapp 30 Grad erwartet. Der Sommer ist da und er bleibt auch erstmal da. „Eine längere wechselhafte Wetterphase ist aktuell nicht in Sicht. Die Großwetterlage ist stabil, da kippt erstmal gar nichts“, so Jungs Prognose. (hg)