Terroralarm: Schüsse in französischem Gymnasium

Grasse - Bei Schüssen in einem französischen Gymnasium soll es mehrere Verletzte geben. Die Regierung hat Terroralarm ausgerufen.

Bei Schüssen in einem Gymnasium im südostfranzösischen Grasse sind laut einem Bericht mindestens zwei Menschen verletzt worden, unter anderem der Schulleiter. Eine Person sei zuvor in die Schule eingedrungen, hieß es am Donnerstag aus Ermittlerkreisen. Die Regierung hatte über eine App Terroralarm ausgerufen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zum Tocqueville-Gymnasium an, auch die Sondereinheit Raid war vor Ort.

Nach Polizeiangaben wurde ein Schüler (17) mit mehreren Waffen festgenommen. Er sei mit einem Gewehr, einer Pistole, einem Revolver und zwei Granaten bewaffnet gewesen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Polizeikreisen. Unklar sei aber, ob alle Waffen funktionsfähig waren. Ein zweiter Verdächtiger war demnach auf der Flucht. Die Stadtverwaltung erklärte, zwei Schüler hätten auf den Schulleiter geschossen. Bislang gebe es aber keine Bestätigung dafür, dass es tatsächlich einen zweiten Täter geben könnte, so der Sprecher des Pariser Innenministeriums, Pierre-Henry Brandet. An allen Schulen in Grasse durften Schüler und Lehrer die Gebäude nicht verlassen. Die örtliche Schulbehörde forderte Familien auf, sich nicht zu den Schulen zu begeben.

Regionalpräsident Christian Estrosi schrieb auf Twitter, dass der Schulleiter verletzt sein solle. Die französische Staatssekretärin für Opferhilfe, Juliette Méadel, sprach auf Twitter von zwei Verletzten. „Alle Schüler sind in Sicherheit“, erklärte sie. Bildungsministerin Najat Vallaud-Belkacem wollte sich umgehend zum Tatort begeben.

