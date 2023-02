Gibbon-Weibchen wird schwanger, obwohl es allein im Zoo lebt - Rätsel offenbar gelöst

Von: Ines Baur

Gibbon mit Nachwuchs (Symbolbild). © Bioparc Fuengirola

Ein Gibbon-Weibchen in einem japanischen Zoo bekommt überraschend Nachwuchs. Denn das Tier lebt alleine in seinem Käfig. Zoomitarbeiter glauben, endlich herausgefunden zu haben, wie es schwanger wurde.

Nagasaki - Im Februar 2021 staunten die Mitarbeiter des Kujukushima Zoo & Botanical Garden in Nagasaki, Japan nicht schlecht, als Momo, ein 12-jähriges Weißhandgibbon-Weibchen, ein Junges bekam. Obwohl sie keinen männlichen Partner hatte. Lange blieb es ein Rätsel, wie das Tier ohne Kontakt zu Artgenossen schwanger wurde.

Gibbon-Weibchen alleine im Käfig - Mitarbeiter des Zoos geben ihre Theorie bekannt, wie das Tier schwanger wurde

„Wir haben zwei Jahre gebraucht, um es herauszufinden“, sagt Jun Yamano, Leiter des Zoos, gegenüber Vice. Denn weder er noch andere Mitglieder der Belegschaft seinen nah an Mama Momo oder Baby herangekommen, um entsprechende Proben zu nehmen. Mama Momo beschütze ihr Junges zu gut. Nachdem es Mitarbeiter schließlich gelungen war, ergab ein entsprechender DNA-Test, dass der Vater des kleinen Gibbons ein 34 Jahre alter männlicher Gibbon namens Itoh ist, der in einem Käfig neben Momo gehalten wird.

Bleibt noch die Frage, wie die beiden sich paaren konnten. Des Rätsels Lösung soll ein knapp ein Zentimeter kleines Loch in der Trennwand zwischen den Käfigen sein. Obwohl es keine Überwachungsaufnahmen zur Überprüfung gibt, glauben die Tierpfleger, dass Momo und Itoh sich durch das Loch in der Stahlplatte paaren konnten. „Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass sie an einem der Tage, an denen Itoh im Ausstellungsbereich war, durch ein Loch kopuliert haben“, sagte Yamano.

Schwangeres Gibbon-Weibchen - Happy End für Momo und Ito?

Da Gibbons monogam leben und meist Bindungen eingehen, die ein Leben lang halten, sollen Momo, Itō und Nachwuchs in einem Gehege wohnen. „Sie müssen sich erst aneinander gewöhnen. Aber hoffentlich leben sie als eine Familie zusammen“, sagt Yamano. Ein Happy End gab es vor kurzen auch für zwei Primaten, die aus einem Zoo in Dallas geklaut worden waren.