Empörung nach Corona-Elternbrief: Lehrerin stellt Forderung an Eltern

Von: Michelle Mantey

Lehrerin fordert ihre Schüler dazu auf, ein- bis zweimal in der Woche einen Corona-Test zu machen. (Symbolbild) © spfimages/IMAGO

Corona-Maßnahmen sind aufgehoben, doch die Inzidenz steigt wieder an. Eine Lehrerin will ihre Schüler nun wieder testen. Eine Mutter wehrt sich dagegen.

Berlin – Nach aktuellem Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) steigen die Zahlen der Corona-Infizierten wieder an. Besonders im Herbst ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, da sich Menschen in der kalten Jahreszeit häufig in Innenräumen aufhalten und sich so das Virus leichter verbreiten kann. Gerade in der Schule sitzen viele Kinder im vollen Klassenzimmer beisammen. In den vergangenen Jahren waren es vor allem die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die aufgrund Schulschließungen unter den Corona-Maßnahmen leiden mussten. Eine Lehrerin aus Berlin möchte eine der Maßnahmen wieder zurückbringen.

Sie fordere nach Bericht der B.Z. ihre Schüler dazu auf, ein- bis zweimal pro Woche einen Coronatest zu machen. Jessica Z. ist Mutter eines der betroffenen Kinder. Sie ist verärgert über die Forderung der Klassenlehrerin: „Die Kinder waren damals die Leidtragenden und werden durch diese Aktionen wieder an die Zeit der Schulschließungen ohne soziale Kontakte erinnert.“ Jessica Z. beschließt daher, der Forderung der Lehrerin nicht nachzugehen und schreibt ihr einen Brief.

Lehrerin fordert Corona-Test von Schülern der vierten Klasse

Die Mutter des 11-Jährigen soll unterschreiben, dass sie damit einverstanden sei, dass sie ihr Sohn regelmäßig getestet werde. Doch als sie sich in einem Brief an die Lehrerin weigert, das Schreiben zu unterzeichnen, soll sich die Lehrerin gemeldet und versucht haben, sie umzustimmen. „Als sie merkte, dass sie auf Granit stößt, wurde ich noch übergriffig gefragt, ob ich denn geimpft sei!“, berichtet Jessica Z. der B.Z.. Sie vermutet, dass die Klassenlehrerin der 4a selbst nicht erkranken und daher die Kinder nun zum Testen verpflichten wolle.

Die Corona-Maßnahmen sind nach Bericht der Bundesregierung zum 7. April 2023 ausgelaufen. Auch die Regelungen für den Schulbetrieb sind bereits aufgehoben. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche konnten somit wieder ohne Maske, Abstände oder Corona-Test in die Schule gehen. Bislang sind trotz steigender Inzidenzen keine Maßnahmen für den Herbst 2023 bekannt. Jedoch rechnen Experten diesen Herbst mit einer anderen Problematik.

Medizinischer Versorgung der Kinder könnte im Winter ein Problem werden

Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, warnt nach Bericht des RedaktionsNetzwerkDeutschland (rnd) vor einer schweren Grippewelle. So könne es auch wieder zu Lieferengpässen bezüglich der Versorgung mit Medikamenten kommen.

Professor Leif Erik Sander leitet die Arbeitsgruppe für personalisierte Infektionsmedizin an der Charité in Berlin und ist Direktor der Abteilung für Infektiologie. Im Gespräch mit der Deutsche Welle (DW) erklärt er, welche Problematik diesen Winter im Bereich der Kindermedizin entstehen könnte: „Insbesondere in der Pädiatrie, in der Kindermedizin, wird es im Winter wieder relativ schnell zu Engpässen führen, auch in den Notaufnahmen. Es kann dann tatsächlich Versorgungsprobleme geben, gerade in Regionen, wo vielleicht die Dichte an freien Krankenhausbetten nicht so hoch ist.“

Freiwillige Corona-Tests möglich

Wie sich die Grippe oder das Corona-Virus in der kalten Jahreszeit entwickelt, bleibt abzuwarten. Zurzeit besteht zwar keine Testpflicht, jedoch sind laut Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, freiwillige Tests möglich. Jessica Z. hat jedoch entschieden, dass ihr Sohn keine freiwilligen Corona-Tests machen soll.

Während die Rückkehr der Maßnahme gefordert wird, setzen andere auf Pandemie-Bewältigung. So sind für viele Schüler die Folgen der Pandemie und Isolation spürbar. (mima)