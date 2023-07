Er galt acht Jahre lang als vermisst: Teenager schlafend vor Kirche gefunden

Von: Helena Gries

Teilen

Vor acht Jahren ist ein damals 17-Jähriger aus Texas nicht mehr vom Spaziergang mit seinen Hunden nach Hause gekommen. Jetzt wurde der junge Mann vor einer Kirche entdeckt.

Houston/Texas – Der damals 17-jährige Rudolph „Rudy“ Farias IV wollte am 6. März 2015 im Nordwesten von Houston eine Runde mit seinen beiden Hunden Gassi gehen. Doch die Hunde kamen allein wieder nach Hause zurück. Von dem Teenager fehlte fortan jede Spur. Er galt seitdem als vermisst.

Nun wurde der junge Mann nach acht Jahren gefunden – schlafend vor einer Kirche. Er sei verletzt, aber am Leben. Darüber berichtet unter anderem der Nachrichtensender CNN. Das „Texas Center for the Missing“ hat die Nachricht bestätigt.

Vermisster Teenager vor Kirche gefunden: Rudy Farias war acht Jahre lang verschwunden

Bereits im September 2018 war ein Hinweis eines Familienangehörigen über den Verbleib von Farias bei der Polizei eingegangen. Er soll hinter der Wohnung eines Familienmitglieds schlafend gesehen worden sein. Doch danach verlief die Spur des Teenagers wieder im Nichts. Die Umstände des Verschwindens sind genauso mysteriös wie sein Auftauchen.

Denn Ende Juni 2023 ging bei der Polizei in Texas eine Nachricht ein. Ein Fußgänger soll vor einer Kirche in Houston einen jungen Mann gefunden haben. Wie die Bild mitteilt, soll der Mann zahlreiche Schnitt- und Brandwunden gehabt haben. Nach Angaben der Polizei soll es sich bei dem jungen Mann um den vermissten Rudy Farias handeln.

Vermisster Rudy Farias in Texas: Ermittlungen der Polizei dauern an

Über den Verbleib von Farias in den vergangenen acht Jahren gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Behörden hätten Medienberichten zufolge noch keine genaueren Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauern an. Der heute 25-Jährige sei derzeit mental und körperlich in schlechtem Zustand. Er habe bislang nur wenige Worte gesprochen.

Vor acht Jahren verschwand der damals 17-jährige Texaner Rudolph „Rudy“ Farias während eines Spaziergangs. Nun ist er wieder aufgetaucht. © Screenshot Instagram/txcenterforthemissing

Identifiziert werden konnte der junge Mann wohl anhand einer Kette, die er seit dem Tod seines Bruders im Jahr 2011 trage. Farias soll seit diesem Ereignis an Depressionen leiden. Die Ermittler gingen bei seinem Verschwinden vor acht Jahren nicht von Fremdverschulden aus. Nun dürfte der Fall neu aufgerollt werden. Erst kürzlich ist eine Teenagerin sechs Jahre nach ihrem Verschwinden in Illinois wieder aufgetaucht. Viele Vermisstenfälle – wie etwa von Rebecca Reusch oder Maddie McCann – sind dagegen weiter seit Jahren ungeklärt. (hg)